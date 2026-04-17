Una vez finalizada la fase regular de la Euroliga, Baskonia afronta el tramo final de la ACB con la obligación de competir al máximo nivel y mejorar sus sensaciones. Sin el desgaste europeo, el equipo busca recuperar regularidad con un objetivo marcado en la frente, pero con un calendario exigente ante rivales directos en la competición.

Baskonia se despide de la Euroliga

Baskonia cerró su participación en la Euroliga de la peor manera posible, confirmando una temporada marcada por la irregularidad en la competición continental. La derrota ante el Partizan por 91-79 fue el reflejo de un curso que empezó con malas sensaciones y nunca logró enderezarse, a pesar del logro en la Copa del Rey. Aun con algunos momentos puntuales de reacción, el equipo vitoriano ha sido incapaz de competir con continuidad, terminando en la antepenúltima posición de la clasificación con un balance negativo de 13-25.

El fiasco baskonista no se explica solo por este último partido, sino por una tendencia que se ha repetido durante toda la temporada: desconexiones constantes, dependencia de acciones individuales y dificultades para imponer su juego en momentos clave. Así, el equipo pone fin a una de sus campañas europeas más decepcionantes y queda obligado a reaccionar en el tramo final de la ACB.

Los objetivos de Baskonia en la ACB tras la Euroliga

Ahora, sin la presión de la Euroliga, Baskonia centra todos sus esfuerzos en la ACB, donde todavía tiene mucho en juego. El objetivo pasa por asegurar una buena posición de cara al playoff, con la posibilidad real de escalar incluso hasta los primeros puestos si encadena una buena racha de resultados. El calendario no será sencillo, con duelos exigentes como el más inmediato ante el Joventut Badalona, además de enfrentamientos frente a Barça Basket y Real Madrid, equipos también situados en zona de playoff.

Actualmente, el conjunto de Galbiati suma un balance de 19 victorias y 7 derrotas, igualado con el UCAM Murcia y a solo una victoria del Valencia Basket (20-6), lo que le mantiene en plena lucha por la segunda posición. Además, el equipo llega en buena dinámica, con una racha de cinco victorias consecutivas, algo que contrasta con su rendimiento irregular en Europa y que refuerza su candidatura a tener factor cancha en el playoff.

Calendario Baskonia en la ACB fase regular