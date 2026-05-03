En Baskonia asumen que se viene un verano agitado, movido e importante: salidas clave en el horizonte y renovaciones urgentes que deben cerrarse en breve. Entre los nombres que apuntan a hacer las maletas destaca Mamadi Diakite, una pieza importante en el esquema de Paolo Galbiati cuyo rendimiento no ha pasado desapercibido. Su impacto ha despertado el interés de varios gigantes de la Euroliga, que ya lo tienen en su agenda.

Dubái Basketball sigue muy de cerca a Diakite

El ala-pívot guineano de 29 años Mamadi Diakite, formado en Virginia y campeón de la NCAA en 2019, firmó con Baskonia el 18 de agosto de 2025. Su contrato se extiende hasta el 30 de junio de 2027, pero su rendimiento no ha pasado desapercibido: varios equipos de Euroliga ya exploran la opción de hacerse con el ala-pívot, que cuenta con experiencia en 66 partidos en la NBA, con la vista puesta en incorporarlo como pieza clave para la temporada 2026-27.

Entre los clubes que siguen de cerca a Mamadi Diakite destaca Dubai Basketball, uno de los proyectos con mayor músculo financiero y decidido a dar un salto competitivo la próxima temporada. Desde la entidad, voces como la de Cesc Senpau insisten en un crecimiento progresivo, “año a año, paso a paso”, pero con ambición clara. En ese contexto, la llegada de Diakité encajaría para reforzar el roster, y el pago de su cláusula no supondría un obstáculo: según informa SDNA, la cifra de salida se movería entre los 500.000 y 600.000 dólares.

Es más, según esa misma información, la propuesta para Mamadi Diakite sería de dos temporadas por un total de 3,5 millones de euros. Unas cifras fuera del alcance de la mayoría de clubes de la Euroliga y prácticamente inasumibles para Baskonia, que, pese a su intención de renovarlo, no puede competir en ese terreno económico. Además, el club vitoriano también debe tomar una decisión clave con Timothé Luwawu-Cabarrot, cuya continuidad tampoco sería precisamente barata.

Notables números de Diakite

Mamadi Diakite llegó a Baskonia desde la NBA G League tras una notable campaña en los Valley Suns. El interior guineano ha mantenido una progresión constante, firmando 9,5 puntos y 4,4 rebotes de media en la Liga Endesa. En la Euroliga, donde debutaba este curso, ha registrado 8,4 puntos y 4,2 rebotes en 37 partidos, confirmando su adaptación al máximo nivel continental.