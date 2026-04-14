Baskonia ya trabaja en la planificación de la próxima temporada con renovaciones, posibles fichajes y salidas. La dirección deportiva valora el rendimiento de varios jugadores que han ganado protagonismo durante el curso, especialmente en la línea exterior, para decidir qué hacer con cada uno de ellos. Además, hay situaciones contractuales que resolver y el tiempo se agota.

Baskonia debe decidir el futuro de Eugene Omoruyi

Eugene Omoruyi afronta una semana clave en el Baskonia, ya que el club debe decidir antes del 19 de abril si ejecuta su opción de mantenerlo hasta final de temporada. El ala-pívot nigeriano llegó en diciembre como refuerzo temporal por la lesión de Tadas Sedekerskis y su impacto ha sido inmediato, hasta el punto de que su contrato ya fue ampliado dos meses en febrero tras su buen rendimiento en ACB y Euroliga.

Sus números respaldan su importancia: promedia alrededor de 8,3 puntos, 2,5 rebotes y 1,6 asistencias en ACB en unos 17 minutos por partido, y cerca de 11 puntos, 3,8 rebotes y 1,8 asistencias en Euroliga. Además, su polivalencia para jugar del ‘tres’ al ‘cinco’ lo ha convertido en una pieza clave en el Baskonia.

El papel de Eugene Omoruyi en Baskonia y en la Copa ACB

Eugene Omoruyi no solo ha ganado peso en la rotación de Baskonia durante esta temporada, sino que su rendimiento ha abierto la puerta a una renovación que podría ir más allá del simple tramo final de curso. El club tiene la opción de extender su vinculación hasta el cierre de la campaña, pero su impacto ha hecho que ya se valore internamente un escenario de continuidad a medio plazo, algo que dependerá tanto de la planificación deportiva como del encaje salarial en una plantilla con varios contratos largos en su posición.

Uno de sus grandes escaparates ha sido la Copa del Rey, donde firmó actuaciones muy completas y fue clave en la consecución del título. En este torneo elevó sus prestaciones hasta promediar alrededor de 11,7 puntos, 2,3 rebotes y 4 asistencias en algo más de 21 minutos por partido, con buenos porcentajes de tiro (56,5% en tiros de dos, cerca del 43% en triples y un 75% desde la línea de personal).

Las otras renovaciones que trabaja Baskonia

Baskonia ya trabaja en varias renovaciones de cara a la próxima temporada, más allá del caso de Eugene Omoruyi, con especial atención a la línea exterior. Uno de los nombres clave es Kobi Simmons, base estadounidense que ha ido ganando importancia en la rotación y cuyo rendimiento, con más de 11 puntos y alrededor de 2 asistencias por partido en ACB, ha llevado al club a abrir conversaciones para asegurar su continuidad, mientras también se revisan otras situaciones contractuales como la de Trent Forrest, aunque este último tiene fuertes intereses de Euroliga y la negociación se presenta más complicada.