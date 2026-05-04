En un contexto en el que cada vez más canteranos optan por la aventura de la NCAA en busca de desarrollo, visibilidad y un posible salto a la NBA, el mejor talento de la cantera de Baskonia ha decidido tomar otro camino. El joven jugador continuará, por el momento, en Vitoria-Gasteiz, descartando su desembarco en Estados Unidos. Esto no cierra la puerta a un futuro en el baloncesto universitario, pero sí marca una decisión clara a corto plazo: seguir creciendo en casa. De cara a la próxima temporada, incluso podría entrar en la rotación de Galbiati y empezar a tener protagonismo en el primer equipo.

Stefan Joksimovic seguirá en Baskonia

No son habituales los casos de canteranos de primer nivel que optan por continuar su desarrollo en casa y dar el salto al primer equipo en lugar de probar la experiencia universitaria en Estados Unidos. Un ejemplo reciente es el de Ruzic en Joventut Badalona, y ahora el mismo camino lo sigue Stefan Joksimovic, que ha decidido permanecer en Baskonia de cara a la temporada 2026-27.

Su representante, Sasa Zagorac, ha confirmado que el jugador esloveno no dará el salto a la NCAA por el momento y que seguirá centrado en su progresión dentro del conjunto vitoriano, donde confían en su evolución dentro del primer equipo.

El agente esloveno Sasa Zagorac ha subrayado que la joven promesa baskonista “sigue completamente comprometido con Baskonia de cara a la próxima temporada”, dejando claro que, por el momento, el jugador no se plantea dar el salto a la NCAA. El talento esloveno ha tenido ya un papel activo en la dinámica del primer equipo esta campaña, participando en diez encuentros de Liga Endesa y once de Euroliga. Además, su progresión ha ido un paso más allá al estrenarse con la selección absoluta de Eslovenia en las ventanas FIBA, confirmando su crecimiento en el panorama internacional.

Decisión sorprendente la de uno de los canteranos más seguidos del panorama europeo, que viene de firmar una notable media de 19 puntos y 6 rebotes en el ANGT. Hace apenas unos días, el jugador cayó en los cuartos de final del Campeonato de España Júnior tras la derrota ante Joventut Badalona, equipo de Stefan Joksimovic, en un duelo en el que aportó 16 puntos. En la ronda de octavos, había brillado con 24 puntos frente al CB Novaschool Rincón de la Victoria, confirmando su impacto ofensivo en el torneo.

Kentucky estaba muy interesado en Joksimovic

Tras ver como los Wildcats se quedaban fuera de varias de sus principales opciones en el mercado de traspasos vía Transfer Portal y reclutamiento de High School, Mark Pope exploraba nuevas vías internacionales para completar la plantilla de Kentucky de cara a la temporada 2026-27.

En ese contexto, uno de los nombres que habían aparecido en el radar era el del prometedor Stefan Joksimovic de Baskonia. El exterior europeo, considerado un proyecto de alto potencial, podría incluso proyectarse como posible selección de primera ronda en el Draft de la NBA de 2027 o 2028, lo que lo convertía en una pieza especialmente atractiva dentro del mercado internacional.

Baskonia ha asegurado la continuidad de Stefan Joksimovic, mientras en el entorno del club todavía queda por definirse qué ocurrirá con el futuro de Matteo Spagnolo. El base italiano sigue siendo uno de los nombres a vigilar en el mercado, con un interés creciente desde el baloncesto universitario estadounidense, donde aparece muy vinculado a la órbita de la Universidad de Nebraska Cornhuskers, en una tendencia que también afecta a otros canteranos con proyección como Mate Khatiashvili, Juom Maker Bol o Chiek Diallo.