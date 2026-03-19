Coincidiendo con el arranque del March Madness de la NCAA, los programas de la Division I intensifican su búsqueda de talento de cara a la temporada 2026-27, ya sea a través del Transfer Portal o rastreando mercados internacionales como el español. En ese contexto, Baskonia sigue de cerca la situación ante el riesgo de perder a uno de sus jugadores más prometedores, mientras paralelamente trabaja para asegurar la continuidad de una de las grandes joyas de su cantera.

¿Matteo Spagnolo rumbo a NCAA?

Es la gran incógnita que lleva semanas planeando sobre la entidad gasteiztarra, tal y como adelantó Eurodevotion. Formado en la cantera del Real Madrid, dio el salto posteriormente al ALBA Berlín antes de firmar con Baskonia el 28 de julio de 2025. Ahora, a sus 23 años, sopesa la posibilidad de cruzar el Atlántico y probar suerte en la NCAA, aprovechando su último año de elegibilidad como senior.

Matteo Spagnolo fue seleccionado en el Draft de la NBA de 2022 en el puesto 50 por los Minnesota Timberwolves, llegando incluso a disputar la Summer League de 2023, donde firmó promedios de 12,5 puntos y tres asistencias por partido. Ahora, podría emprender un camino similar al de James Nnaji —quien continuará vistiendo los colores de los Bears de Baylor—, lo que supondría un contratiempo importante en la planificación de la plantilla de Baskonia.

La NCAA mantiene en el radar su posible incorporación, en un contexto en el que cada vez más jugadores españoles —y de equipos españoles— apuntan al baloncesto universitario de cara al próximo curso. Mientras tanto, Spagnolo firma unos promedios de 5,8 puntos y dos asistencias en 15 minutos en la Euroliga, que ascienden a 7,8 puntos, 2,6 rebotes y 2,3 asistencias en la Liga Endesa. Su futuro sigue abierto, pero todo apunta a que, a partir de abril, comenzará el goteo de anuncios desde la NCAA que podrían marcar su destino.

Baskonia trabaja en la continuidad de Stefan Joksimovic

El jugador esloveno de la cantera de Baskonia figura en rojo en la agenda de varias universidades punteras de la NCAA. Considerado una de las grandes joyas del conjunto vitoriano, y según apunta El Correo a través de Iván Benito, el club trabaja para asegurar su continuidad, aunque sea por una temporada más. Stefan Joksimovic (2008) deberá tomar una decisión clave: seguir creciendo en Baskonia o dar el salto a la NCAA como plataforma hacia el Draft de la NBA de 2027.