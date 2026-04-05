En la presente temporada de ACB y Euroliga, uno de los jugadores más destacados de Baskonia ha llamado la atención por los números que está teniendo y por liderar prácticamente todas las principales estadísticas del conjunto vasco. Con contrato que finaliza al cierre de la temporada, su situación podría cambiar de manera significativa en las próximas semanas si la directiva no se mueve con rapidez en el mercado.

Trent Forrest sigue siendo MVP con Baskonia

Trent Forrest fue uno de los grandes protagonistas de la semana en Baskonia, en la contundente victoria ante Casademont Zaragoza (115-88). El alero estadounidense mostró un estado de forma excelente, liderando el ataque con 16 puntos, destacando en triples y aportando también en rebotes, asistencias y defensa. Su actuación le valió para llevarse el galardón de MVP.

Sin embargo, Forrest arrastra molestias musculares que le dejaron fuera de la convocatoria en el último encuentro ante el Real Madrid y es duda para el próximo compromiso de ACB frente a BAXI Manresa. No obstante, el estadounidense ha viajado con el resto de sus compañeros, y Galbiati decidirá si puede contar con él o prefiere reservarlo para la siguiente semana, en la que el equipo tiene un doble enfrentamiento de Euroliga contra Maccabi Tel Aviv y Virtus Bolonia.

Los equipos Euroliga que quieren a Trent Forrest

Desde su fichaje, Trent Forrest se ha convertido en uno de los jugadores más destacados de Baskonia tanto en la ACB como en Euroliga. Promedia 14,4 puntos por partido en 25,5 minutos de juego, con un impresionante 91 % en tiros libres y un 66 % en canastas de dos puntos. Además, contribuye con 4,6 asistencias por encuentro, 3,1 rebotes y 1,2 robos, demostrando su capacidad para influir en todas las facetas del juego.

Su rendimiento está llamando la atención de varios equipos europeos de primer nivel. Según ha informado La Central ACB, clubes de Euroliga como Zalgiris Kaunas, Estrella Roja y Partizan han mostrado interés en el base estadounidense de cara al próximo mercado de fichajes. Forrest acaba contrato al final de esta temporada, y su renovación con el conjunto baskonista la ha aplazado hasta final de curso, por lo que podría salir gratis si no se llega a un acuerdo entre las partes.

Los mejores partidos de Trent Forrest con Baskonia en Euroliga