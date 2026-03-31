El Real Madrid Baloncesto está cogiendo auténtica velocidad de crucero en las dos competiciones que milita. Los blancos siguen siendo muy solventes, sobre todo en casa. Sergio Scariolo tendrá que medirse al equipo que en su día provocó toda una crisis en la entidad blanca. Paolo Galbiati, que en aquella Copa ACB llegó con unas circunstancias muy concretas, repetirá la clave del éxito.

El Real Madrid Baloncesto ante sus ‘demonios’, Baskonia quiere volver a hacerlo

El conjunto de Sergio Scariolo vive un buen momento, pero ante cada partido fuera de casa se escucha cierto runrún. En este sentido, el Real Madrid Baloncesto tendrá que lograr sacar adelante el partido en todo un Buesa Arena. Baskonia está también con la flecha para arriba, aunque, al igual que sucedió en Copa del Rey, su roster estará muy condicionado.

Vamos a por la séptima victoria consecutiva en casa en @ACBCOM 💪 pic.twitter.com/FnfPAh61LE — Kosner Baskonia (@Baskonia) March 30, 2026

Baskonia llegó a aquella Copa ACB en unas circunstancias muy concretas. La enfermería se había cebado con el juego interior y Paolo Galbiati supo hacer de la necesidad virtud. Los baskonistas pusieron sobre el parquet un juego de small-ball con pautas muy claras para explotar las ventajas. El Real Madrid Baloncesto se vio muy expuesto ante la táctica rival. El choque entre ambos llega con Khalifa Diop sin recuperarse y con un Jesse Edwards al que la normativa Euroliga no permite participar por haber aterrizado fuera de plazo. Un contexto que recuerda al de aquel día.

¿Cómo puede hacer daño el Baskonia de Paolo Galbiati?

Los buenos jugadores son capaces de castigar incluso en el peor escenario. Sin embargo, si hay una combinación que hace daño al Real Madrid Baloncesto es la de base con capacidad de penetración y pívot con amenaza exterior. No es la primera vez que el juego de pick and pop o roll corto castigan a un Tavares cada vez menos móvil. Además, los exteriores del cuadro blanco están muy acostumbrados a invitar a los rivales a pisar la zona, cosa que sin el caboverdiano no deberían conceder.

Si el juego de bloqueo directo entre los Trent Forrest y Kobi Simmons y Omoruyi y Diakite es un dolor de cabeza para el técnico del Real Madrid Baloncesto, no menos debería preocuparle otro tipo de sistemas y situaciones de juego. Paolo Galbiati utiliza mucho a Eugene como distribuidor en sistemas y juego libre. Con el balón en sus manos en el triple se producen muchos cortes que, con el pívot rival fijado en la marca, se pueden aprovechar en la pintura.