El Real Madrid aspira a conquistar los dos grandes títulos del tramo final de la temporada 2025-26, la Euroliga y la Liga Endesa, aunque la dirección deportiva liderada por Sergio Rodríguez ya trabaja en el proyecto del próximo curso, que en principio estará dirigido por Sergio Scariolo, salvo que ocurra un giro inesperado en estos últimos meses de competición. No se prevén grandes cambios en la plantilla, aunque todo quedará condicionado a las decisiones de Mario Hezonja y Trey Lyles una vez supere el 30 de junio.

Fichajes Real Madrid Baloncesto 2026/27: Rumores y novedades del mercado

La posición de escolta es el principal punto de interés en las oficinas del Real Madrid, y gran parte de los rumores de las últimas semanas apuntan a posibles incorporaciones para ese puesto, un rol que ha estado en el centro de atención desde la salida de Jaycee Carroll.

Además, el club valora la opción de incorporar algún talento joven, en una operación similar a la de Izan Almansa. También se espera que el mercado NBA gane protagonismo en julio, con el Real Madrid atento a posibles agentes libres de nivel, como ocurrió el pasado verano con Trey Lyles o Chuma Okeke.

Rumores de fichajes: ¿Quiénes suenan para el Real Madrid?

Nadir Hifi: el gran deseado

Nacionalidad : Francia

: Francia Edad : 23

: 23 Equipo actual : París Basketball

: París Basketball Posición: escolta

Si hay un jugador señalado desde hace meses por el Real Madrid, ese es Nadir Hifi. El escolta, que termina contrato con Paris Basketball, cambiará de equipo este verano y ya despierta el interés de varios proyectos de Euroliga, sin descartar incluso un posible movimiento hacia la NBA, especialmente teniendo en cuenta que Tuomas Iisalo continuará como entrenador de los Memphis Grizzlies.

El Real Madrid mantiene conversaciones avanzadas, aunque todavía no hay nada cerrado con un jugador que podría ser importante y de fuerte impacto tanto a corto como a medio plazo por su proyección. En la actual temporada de Euroliga, Hifi ha promediado 19 puntos, 2,3 rebotes y 3,8 asistencias por partido.

Jimmy Clark: plan B

Nacionalidad : Estados Unidos

: Estados Unidos Edad : 25

: 25 Equipo actual : Maccabi Tel Aviv

: Maccabi Tel Aviv Posición: Base / Escolta

Es una opción real dentro del mercado de fichajes del Real Madrid y una alternativa con proyección de futuro para el conjunto blanco. Formado en las universidades de VCU y Duquesne en la NCAA, Jimmy Clark dio el salto al profesionalismo en 2024, cuando firmó por Bnei Herzliya, antes de incorporarse meses más tarde a Maccabi Tel Aviv. Actualmente tiene contrato hasta junio de 2027, aunque su cláusula de salida no sería un obstáculo para los grandes equipos de Euroliga, siendo Panathinaikos el equipo más interesado en su fichaje.

No es una opción tan mediática como la de Nadir Hifi, pero el base de Covington ha firmado esta temporada en Euroliga unos promedios de 9,5 puntos, 2 rebotes y 4,3 asistencias en 37 partidos, consolidándose como un perfil interesante en el mercado.

Alec Peters: opción de mercado

Nacionalidad : Estados Unidos

: Estados Unidos Edad : 31

: 31 Equipo actual : Olympiacos

: Olympiacos Posición: ala-pívot

¿Qué pasará con Trey Lyles? ¿Saldrá este verano Mario Hezonja rumbo a la NBA o a un destino como Dubái? Son incógnitas que, por ahora, dentro del Real Madrid no tienen respuesta, y de ahí surge el interés en perfiles como el de Alec Peters. El estadounidense, uno de los jugadores más experimentados de la Euroliga, podría encajar como posible opción de mercado, aunque todo apunta a que su futuro estaría más cerca de Olimpia Milano de cara a la próxima temporada.

En cualquier caso, los despachos del Real Madrid deberán mantenerse atentos a jugadores de este perfil, capaces de actuar como ala-pívot, pero también de aportar en el puesto de alero, sin descartar además que en el futuro puedan aparecer alternativas procedentes de la NBA.

Jaylen Hoard: un alero en la agenda

Nacionalidad : Francia

: Francia Edad : 27

: 27 Equipo actual : Maccabi Tel Aviv

: Maccabi Tel Aviv Posición: alero

Es otro de los aleros que siguen de cerca los despachos encabezados por Sergio Rodríguez y Martynas Pocius de cara a la próxima ventana de fichajes en la Liga Endesa y la Euroliga. Aunque gran parte de la atención está puesta en la posición de escolta, también se contempla la posible incorporación de un alero físico y de impacto. En ese contexto aparece Jaylen Hoard como una de las opciones.

El jugador de Le Havre, que milita en Maccabi Tel Aviv desde 2024 y cuenta con experiencia en la NBA tras su paso por los Portland Trail Blazers y los Oklahoma City Thunder, también es seguido por varios clubes de Euroliga. Esta temporada ha firmado promedios de 11,7 puntos, 7 rebotes y 1,3 asistencias, consolidándose como una de las piezas clave del proyecto del conjunto de Tel Aviv.

Matthew Strazel: Mónaco siempre es opción

Nacionalidad : Francia

: Francia Edad : 23

: 23 Equipo actual : AS Mónaco

: AS Mónaco Posición: base

Es un perfil más orientado a reforzar la posición de base, donde el Real Madrid tiene previsto continuar con Facundo Campazzo y Andrés Feliz, por lo que no es una prioridad inmediata en el mercado. Aun así, la posibilidad de “pescar” en AS Monaco Basket se mantiene sobre la mesa, especialmente ante los problemas internos del club. En ese escenario aparece el base internacional francés Matthew Strazel como una opción a considerar.

Sus números en Euroliga esta temporada han sido sólidos, con 9,3 puntos y 5 asistencias en 25 minutos de juego, lo que ha reforzado su valoración en el mercado. Strazel podría acabar en otro proyecto europeo de primer nivel, aunque tampoco se descarta por completo un posible interés o movimiento hacia la NBA.

Baba Miller: a la espera de la NBA y NCAA

Nacionalidad : España

: España Edad : 22

: 22 Equipo actual : ??

: ?? Posición: alero

Desde la llegada de Martynas Pocius, el Real Madrid ha puesto un foco especial en el mercado universitario de la NCAA, como ya se vio con la incorporación inesperada de Izan Almansa en el verano de 2025. El caso de Baba Miller es más complejo. El jugador balear, con pasado en la cantera blanca, busca consolidar su nombre de cara al Draft de la NBA de 2026, con el objetivo de situarse entre las elecciones de segunda ronda.

Tras una destacada temporada sénior en los Cincinnati Bearcats, Baba Miller ha firmado promedios de 13 puntos, 10,3 rebotes —undécimo mejor registro del país—, 3,7 asistencias y 1,2 tapones, cifras que refuerzan su perfil como posible prospecto en el radar de la NBA.

Ha sido su mejor temporada en la NCAA tras su paso anterior por Florida State Seminoles y Florida Atlantic Owls, aunque todavía existe la posibilidad de que dispute un quinto año universitario. También podría optar por dar el salto mediante una Summer League o incorporándose a una pretemporada NBA, buscando allí su oportunidad para consolidarse. En caso de que ninguna de esas vías termine de concretarse o no aparezcan opciones atractivas, con el tiempo podría emerger la alternativa de recalar en el Real Madrid.

TJ Shorts: el eléctrico base sale a escena

Nacionalidad : Estados Unidos

: Estados Unidos Edad : 28

: 28 Equipo actual : Panathinaikos

: Panathinaikos Posición: base

Su rol en Panathinaikos está lejos de lo esperado y todo apunta a que abandonará el club ateniense cuando arranque la temporada baja de la Euroliga. Aunque no figura como la prioridad del Real Madrid, podría convertirse en una interesante oportunidad de mercado si se producen cambios inesperados en la planificación de la plantilla blanca. No obstante, Maccabi y Hapoel Tel Aviv emergen como los principales aspirantes a hacerse con los servicios del base de Irvine, formado en UC Davis.

Operación Salida: ¿Qué jugadores abandonan el club?

No se prevé un verano especialmente movido en la plantilla del Real Madrid Baloncesto, aunque no se descarta alguna sorpresa. Una de ellas podría ser la salida de Mario Hezonja rumbo a la NBA. El alero croata tiene contrato en vigor hasta junio de 2029, pero dispone de una cláusula que le permitiría regresar a Estados Unidos. Además, proyectos emergentes como Dubai Basketball también contemplan la incorporación de un jugador diferencial como Hezonja.

Una de las salidas que parece prácticamente asegurada es la de David Krämer, escolta incorporado el pasado verano y que ha tenido un rendimiento irregular, sin lograr continuidad en el sistema de Sergio Scariolo.

A partir de ahí, quedará por definir la situación de Trey Lyles, así como decidir si Izan Almansa sale cedido para ganar experiencia. También será clave aclarar el papel que puede desempeñar Gabriele Procida, teniendo en cuenta que el italiano tiene contrato en vigor hasta 2028.

Renovaciones clave en el Real Madrid Baloncesto

La principal prioridad en los despachos del Real Madrid Baloncesto pasa por asegurar la continuidad de Trey Lyles, un jugador que ha ganado peso desde su llegada el pasado verano procedente de la NBA.

A partir de ahí, también se espera que Sergio Llull prolongue su etapa en el equipo al menos una temporada más. El capitán blanco mantiene su habitual dinámica de decidir año a año su futuro, algo que viene repitiendo en las últimas temporadas.

Así quedaría la plantilla del Real Madrid 2026/27

Bases : Facundo Campazzo (2027), Andrés Feliz (2027)

: Facundo Campazzo (2027), Andrés Feliz (2027) Escoltas : Theo Maledon (2027), Sergio Llull

: Theo Maledon (2027), Sergio Llull Aleros : Mario Hezonja (2029), Gabriel Deck (2028), Gabriele Procida (2028)

: Mario Hezonja (2029), Gabriel Deck (2028), Gabriele Procida (2028) Ala-pívots : Chuma Okeke (2027), Trey Lyles (??), Usman Garuba (2027), Izan Almansa (2029)

: Chuma Okeke (2027), Trey Lyles (??), Usman Garuba (2027), Izan Almansa (2029) Pívots: Edy Tavares (2029), Alex Len (2026+1)



