Tiempo de rumores, sí, pero también de detectar movimientos que acaban convirtiéndose en fichajes reales antes del inicio de la offseason oficial, como ocurrió con Moses Wright y el Barça Basket. En este arranque de abril, el Olimpia Milano trabaja entre varias opciones para perfilar su futuro roster y tiene en el radar dos operaciones que podrían alterar seriamente los planes del Real Madrid y el Baskonia.

Olimpia Milano muy cerca de Alec Peters

El Real Madrid tendrá que acudir al mercado para reforzar el puesto de ‘cuatro’ si finalmente Trey Lyles acaba poniendo rumbo a otro equipo de Euroliga. En ese escenario, Alec Peters figuraba entre las prioridades del tándem formado por Sergio Rodríguez y Martynas Pocius, pero el Olimpia Milano estaría muy cerca de cerrar la incorporación del combo natural de Illinois, formado en su día en Valparaiso.

El actual jugador del Olympiacos —en El Pireo desde 2022— contaba con propuestas tanto del Real Madrid como del Olimpia Milano, pero todo apunta a que terminará decantándose por la oferta italiana. Según informa Andrea Calzoni, ambas propuestas son muy similares en lo económico, aunque en Milán tendría un rol más protagonista. Esta temporada en Euroliga, Alec Peters promedia 7 puntos y 2,4 rebotes por partido.

Mamadi Diakite en la agenda de Olimpia Milano

Olimpia Milano se prepara para confeccionar un roster profundamente renovado de cara al curso 2026-27, y Giuseppe Poeta habría solicitado la incorporación de Mamadi Diakité, actualmente en el Baskonia, según informa Backdoor Podcast desde Italia. Al igual que Alec Peters, el interior guineano puede desempeñarse en el puesto de ‘tres’, aunque brilla especialmente como ala-pívot gracias a su impacto en ambos lados de la pista.

Formado en los Cavaliers de Virginia entre 2016 y 2020, Mamadi Diakité disputó 66 partidos en la NBA, pasando por Milwaukee Bucks —con los que se proclamó campeón—, Oklahoma City Thunder, Cleveland Cavaliers, San Antonio Spurs y New York Knicks, antes de aterrizar en el Baskonia, su primera experiencia en Europa.

En su debut en la Euroliga, promedia 8 puntos y 4 rebotes por partido, subiendo a 9 puntos y 4.2 rebotes en Liga Endesa. El conjunto vitoriano quiere seguir contando con él de cara al futuro, aunque no lo tendrá fácil: además del Olimpia Milano, varios equipos más de la competición también siguen de cerca su situación.