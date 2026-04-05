La Euroliga avanza y los equipos ya sueñan con la Final Four de Atenas en mayo, pero en los despachos de todos los equipos de la máxima competición del baloncesto continental la mirada está en el próximo mercado veraniego. Solobasket crea el top 3 de agentes libres por posición que concluirán contrato el 30 de junio de 2026.

Bases

3 – Carsen Edwards: Virtus Bolonia

Es uno de los grandes protagonistas de la actual Euroliga, promediando 17,5 puntos por partido con Bolonia. Este base natural de Houston, formado en Purdue de NCAA, afronta su cuarta temporada en Europa y podría cambiar de equipo este verano en busca de ser el base titular de un proyecto con aspiraciones de título. Virtus ya mueve fichas para retenerlo, especialmente tras la salida de Dusko Ivanovic del banquillo.

2 – Trent Forrest: Baskonia

Desde su llegada a Baskonia el 8 de agosto de 2024, Forrest se ha convertido en una pieza clave del proyecto gasteiztarra. MVP de la pasada Copa del Rey y ex jugador de los Seminoles de Florida State, promedia 10,7 puntos y 4,3 asistencias en Euroliga. Su nivel lo convierte en uno de los jugadores más codiciados de cara al próximo mercado, y varios proyectos europeos ya lo tienen en la mira como base titular.

1 – Carlik Jones: Pertizan Belgado

El base de Cincinnati, con pasaporte de Sudán del Sur, regresó de su lesión a lo grande con Partizan, anotando 27 puntos ante Valencia y 26 frente a Estrella Roja, clave en la racha del equipo de Joan Peñarroya. A sus 28 años, Jones podría cambiar de destino y recalar en un club de Euroliga con aspiraciones, aunque Partizan lleva semanas trabajando en su renovación, con rumores de renovación por dos temporadas y razón de cinco millones en total. Será uno de los jugadores a seguir en la próxima offseason y podría sumar un segundo equipo europeo tras su paso por NBA, G League y China.

Otros jugadores destacados que finalizan contrato: Tomas Satoransky (Barça Basket), Nenad Dimitrijevic (FC Bayern), Codi Miller-McIntyre (Estrella Roja), Glynn Watson (ASVEL), Chris Jones (Hapoel Tel Aviv)

Escoltas

3 – Armoni Brooks: Olimpia Milano

Suena como posible fichaje para el Real Madrid de Sergio Scariolo y es uno de esos escoltas que despiertan consenso para un cambio de aires. Natural de Waco, Texas, finaliza contrato con Olimpia Milano tras su llegada el 19 de junio de 2024, después de pasar por los Houston Rockets y Brooklyn Nets en la NBA. La entidad lombarda ya trabaja en su renovación, consciente de que Brooks podría hacer las maletas en unos meses. En Euroliga, promedia 13 puntos y 3,5 rebotes por partido.

2 – Jordan Loyd: Anadolu Efes

Uno de los grandes fichajes del verano de 2025, llegó a Estambul con la etiqueta de estrella para el proyecto de Efes. El internacional polaco promedia 10,8 puntos en Euroliga, pero su continuidad con Pablo Laso está en duda. El Real Madrid también sigue de cerca su situación y podría tentar al jugador tras una temporada irregular en Turquía.

1 – Elie Okobo: AS Mónaco

Tras cuatro temporadas en AS Mónaco, Okobo aprovechará los problemas del club y su contrato próximo a finalizar para buscar un nuevo destino. Aunque circulan rumores sobre un posible fichaje por Dubai Basketball, varios equipos de Euroliga también lo tienen en su radar. El jugador de Burdeos, con pasado en los Phoenix Suns e internacional con Francia, promedia esta temporada 11,4 puntos, 2,2 rebotes y 5,5 asistencias en Europa.

Otros jugadores destacados que finalizan contrato: Tyler Dorsey (Olympiacos), David Krämer (Real Madrid), Jared Rhoden (Paríus Basketball), Myles Cale (Barça Basket)

Aleros

3 – Dwayne Bacon: Dubai Basketball

Es uno de los pilares del primer año de Dubai Basketball en Euroliga, promediando 16,2 puntos, 4 rebotes y 2,4 asistencias. El club quiere retener al alero de Lakeland, con pasado en Charlotte Hornets y Orlando Magic en la NBA, pero varios equipos europeos ya lo tienen en su radar, buscando hacerse con uno de los aleros más potentes del mercado que finaliza contrato.

2 – Jordan Nwora – Estrella Roja

Nwora es uno de los jugadores que decidió poner fin a su etapa en la NBA y está rindiendo al máximo en Europa. Es uno de los MVP de la actual Euroliga, promediando 17,3 puntos y 4,4 rebotes por partido, y su continuidad en Belgrado parece complicada. Formado en Louisville de NCAA y con 219 partidos en la NBA, buscará un nuevo proyecto donde luchar por el título y sumar a su palmarés el anillo logrado con los Milwaukee Bucks en 2021.

1 – Timothé Luwawu-Cabarrot: Baskonia

Baskonia lleva semanas trabajando para renovar al alero, considerándolo su objetivo prioritario para los despachos que comanda Xevi Pujol. Sin embargo, Barça Basket aparece como posible destino, y pronto se sabrá si el francés busca un cambio de aires o seguirá en Vitoria-Gasteiz como una de las grandes estrellas del equipo y de la Liga Endesa. Luwawu-Cabarrot promedia 18,3 puntos, 3,3 rebotes y 2 asistencias en Euroliga.

Otros jugadores destacados que finalizan contrato: Sebastián Herrera (París Basketball), Vanja Marinkovic (Partizan), Paul Eboua (ASVEL), Brian Angola (ASVEL), Justin Anderson (Dubai), Matt Morgan (Virtus)

ALA-PÍVOTS

3 – Jan Vesely: Barça Basket

A punto de cumplir 35 años el 24 de abril, sigue siendo uno de los mejores ‘cuatros’ de Europa gracias a su impacto en ambos lados de la cancha y su conocimiento profundo de la Euroliga. Esta temporada promedia 9 puntos, 3,3 rebotes y 1,3 asistencias. Su continuidad en el Barça está en duda, mientras opciones como Partizan se han venido barajando desde hace semanas.

2 – Alec Peters

Formado en Valparaiso entre 2013 y 2017, este cuatro ha construido una sólida carrera en Euroliga con pasos por CSKA Moscú (previo a la pandemia), Efes, Baskonia y, desde 2022, Olympiacos. El Real Madrid lo sigue de cerca como posible ala-pívot para la próxima temporada, especialmente viendo sus números: promedia 7 puntos, 2,4 rebotes y un destacado 40 % en triples.

1 – Trey Lyles

¿La incorporación de Peters compensaría la posible salida de Lyles? La respuesta parece clara: no. El Real Madrid tendrá que elevar su oferta si quiere retener al canadiense, que promedia 13,2 puntos y 4,3 rebotes en su debut en Euroliga. Su futuro genera dudas, con opciones de regresar a la NBA o fichar por otro proyecto europeo con un contrato más alto, mientras Fenerbahce y Panathinaikos siguen muy atentos a su situación.

Otros jugadores destacados que finalizan contrato: Nicolo Melli (Fenerbahce), Devon Hall (Fenerbahce), Roland Smits (Zalgiris), Dustin Sleva (Zalgiris)

Pívots

3 – Willy Herngómez: Barça Basket

¿Dónde jugará Willy Hernangómez la temporada 2026-27? Es uno de los grandes interrogantes del baloncesto europeo. Su continuidad en el Barça parece casi imposible, abriendo la puerta a una nueva etapa en la carrera del internacional español. El mayor de los Hernangómez promedia 5,7 puntos y 4 rebotes en 35 partidos de Euroliga, pero su impacto en el equipo ha sido irregular, atravesando las etapas de Roger Grimau, Joan Peñarroya y Xavi Pascual.

2 – Daniel Theis: AS Mónaco

El Barça Basket sigue muy de cerca al jugador alemán, que promedia 10 puntos y 5 rebotes con Mónaco. Con 34 años recién cumplidos, Theis se mantiene como uno de los pívots más codiciados del mercado y se espera que emprenda un nuevo proyecto en Euroliga, tras disputar 452 partidos en la NBA con franquicias como Celtics, Bulls, Rockets, Pacers, Clippers y Pelicans.

1 – Moses Wright: Zalgiris

Es el pívot más codiciado del mercado, pero todo apunta a que el estadounidense se unirá al Barça Basket de Xavi Pascual la temporada 26-27. Las oficinas azulgranas han ejecutado a la perfección la operación, asegurándose a uno de los cinco más dominantes de la Euroliga, con impacto en ambos extremos de la cancha.

Otros jugadores destacados que finalizan contrato: Kenneth Faried (Panathinaikos), David McCormack (FC Bayern), Eugene Omoruyi (Baskonia), Matt Costello (Valencia Basket), Bruno Caboclo (Dubai Basketball)