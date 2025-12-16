El mercado de la Euroliga ha dado mucho de qué hablar, con numerosas operaciones de jugadores de primer nivel a nivel internacional. Una de las incorporaciones más sonadas durante el verano está teniendo un impacto inmediato en su nuevo club, reflejado claramente en las estadísticas, hasta el punto de generar un dato llamativo relacionado con el rendimiento del equipo.

El impacto de Carsen Edwards con Virtus Bolonia

Carsen Edwards fue uno de los fichajes más destacados del pasado mercado de verano al llegar a la Virtus Bolonia procedente del Bayern Múnich. Sus primeros meses en el conjunto italiano demuestran que se trata de un jugador de nivel extraordinario y uno de los mejores bases de la Euroliga. En este tramo inicial de la competición, el estadounidense se ha consolidado como el eje ofensivo del equipo y un líder absoluto.

Esta temporada, Edwards promedia en Euroliga 17,1 puntos por partido, situándose entre los diez máximos anotadores de la competición, y se muestra letal desde la línea de tres, con 39 triples convertidos hasta la fecha. El dato que subraya su impacto es revelador: cuando no alcanza los 20 puntos, la Virtus Bolonia siempre ha terminado perdiendo, lo que evidencia hasta qué punto su rendimiento condiciona los resultados.

Esta dependencia se ha hecho evidente en partidos recientes contra Hapoel Tel Aviv y Olimpia Milán, donde Edwards no superó la barrera de los 20 puntos y el equipo tuvo dificultades para mantener la competitividad.

Uno de los mejores Carsen Edwards en la Euroliga desde su fichaje

Además, Edwards está cuajando su segunda mejor temporada desde su llegada a la Euroliga procedente de la NBA, con 17,1 puntos, 2,4 rebotes y 1,7 asistencias por partido en 24,5 minutos de media. Estos números reflejan no solo su capacidad anotadora, sino también su papel central en el ritmo del equipo: cuando asume la responsabilidad en la dirección de juego, Virtus Bolonia encuentra fluidez ofensiva y competitividad.

El impacto de Edwards va más allá de las estadísticas. Su liderazgo en la cancha marca el ritmo del ataque, abre espacios para sus compañeros y genera oportunidades de transición. Junto a Matt Morgan, forma el núcleo ofensivo que mantiene al equipo equilibrado, tanto desde el perímetro como en situaciones de creación.

Los partidos de Carsen Edwards en Euroliga con Virtus Bolonia

Hapoel Tel Aviv: 2 puntos, 3 rebotes, 1 asistencia

Dubai: 23 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias

Fenerbahce Istanbul: 11 puntos, 3 rebotes, 1 asistencia

Maccabi Playtika Tel Aviv: 26 puntos, 2 rebotes, 3 asistencias

FC Barcelona: 13 puntos, 1 rebote, 1 asistencia

Anadolu Efes Istanbul: 21 puntos, 2 rebotes, 4 asistencias

Baskonia Vitoria-Gasteiz: 13 puntos, 4 rebotes, 1 asistencia

FC Bayern Munich: 16 puntos, 1 rebote, 1 asistencia

Zalgiris Kaunas: 9 puntos, 0 rebotes, 1 asistencia

Panathinaikos Athens: 22 puntos, 2 rebotes, 1 asistencia

LDLC ASVEL Lyon-Villeurbanne: 36 puntos, 1 rebote, 1 asistencia

AS Monaco: 24 puntos, 6 rebotes, 4 asistencias

Paris: 11 puntos, 2 rebotes, 1 asistencia

Valencia Basket: 15 puntos, 3 rebotes, 1 asistencia

Real Madrid: 14 puntos, 1 rebote, 2 asistencias