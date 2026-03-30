A finales de marzo, los rumores sobre la plantilla del Real Madrid para la temporada 2026-27 son escasos. De hecho, apenas se esperan movimientos en la offseason, mientras se analiza el papel que los jugadores puedan tener en el tramo final de Euroliga y Liga Endesa. Sin embargo, una salida inesperada al inicio de la temporada baja podría agitar seriamente el roster dirigido por Sergio Scariolo.

No hay diálogo entre Real Madrid y Trey Lyles

El egresado de la Universidad de Kentucky y seleccionado número 12 del Draft de la NBA 2015 se convirtió casi de inmediato en una pieza clave dentro del sistema de Sergio Scariolo en el Real Madrid. Desde su llegada a la capital española, Trey Lyles promedia 13,2 puntos y 4,3 rebotes en 33 partidos de Euroliga, mientras que en 18 encuentros de la Liga ACB registra 11 puntos y 4,7 rebotes por partido.

Lyles firmó únicamente por una temporada con el Real Madrid tras poner fin a su etapa en la NBA, donde pasó por Jazz, Nuggets, Spurs, Pistons y Kings, aunque no se descarta un posible regreso del canadiense. La firma por un curso abrió la puerta a un posible diálogo entre los despachos que dirige Sergio Rodríguez y Lyles. Sin embargo, a poco más de tres meses para que concluya su contrato, no existen negociaciones avanzadas, aunque el técnico italiano desea contar con él para la temporada 2026-27.

Fenerbahce busca el fichaje de Lyles

Aprovechando la coyuntura contractual y la falta de entendimiento entre el Real Madrid y Lyles, aparece Fenerbahce junto a Sarunas Jasikevicius en busca de un fichaje de alto nivel para la temporada 2026-27, según informa Andrea Calzoni en su perfil de X. El técnico lituano y los campeones de Euroliga 2025 buscan una pequeña reconstrucción de su plantilla, y Trey Lyles podría ser el “cuatro” elegido para aportar calidad, experiencia y puntos al equipo turco.

Jugadores del Real Madrid que finalizan contrato en junio de 2026