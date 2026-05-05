El Real Madrid afronta el momento más delicado de la serie tras una derrota contra Hapoel Tel Aviv que coloca la serie 2-1 a favor de los blancos y que ha dejado muchas lecturas. En un encuentro de máxima exigencia, donde cada posesión tuvo peso en el resultado, el equipo blanco no consiguió imponer su ritmo habitual y acabó cediendo en un final ajustado. Un duelo marcado por detalles que pueden condicionar el desarrollo de la eliminatoria.

Los tiros libres restan al Real Madrid en la Euroliga

El Real Madrid dejó escapar una gran oportunidad ante el Hapoel Tel Aviv para sentenciar la serie de cuartos de final de la Euroliga. En un partido muy igualado, los tiros libres se convirtieron en un factor decisivo: los blancos firmaron un pobre 7 de 15 (47%), una cifra muy baja para un encuentro que terminó con solo siete puntos de diferencia (76-69).

Mientras tanto, el Hapoel Tel Aviv sí supo aprovechar mejor sus oportunidades desde el tiro libre con un 75%, aunque tampoco brilló en el tiro exterior (4 de 18 en triples). El desacierto del Real Madrid en los tiros libres, unido a otros errores ofensivos, terminó condenando al equipo de Scariolo.

Los deberes de Scariolo con el Real Madrid

El Real Madrid tiene en los tiros libres un aspecto a pulir si quiere aspirar seriamente al título de la Euroliga. Aunque sus números globales no son malos (79,1% en la competición y 80,4% en la ACB, donde es uno de los mejores), partidos como el último ante el Hapoel Tel Aviv evidencian que en momentos de máxima presión el equipo baja su eficacia.

A nivel individual, jugadores como Theo Maledon (87%) o Facundo Campazzo (85%) garantizan fiabilidad, pero el reto está en trasladar ese acierto al colectivo en partidos decisivos. Sin embargo, en encuentros anteriores de la serie contra el Hapoel Tel Aviv, el Real Madrid sí había mostrado una versión mucho más fiable desde el tiro libre, con porcentajes del 90% (18 de 20) en el primer partido y del 83% (10 de 12) en el segundo.