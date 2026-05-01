El Real Madrid Baloncesto afronta su segundo partido de playoffs Euroliga con la tranquilidad del que tiene un 1-0 en el casillero. Los blancos vencieron a Hapoel Tel Aviv en casa con cierta solvencia. Todo ello, con la baja sensible de última hora de Edy Tavares.

Mucha incertidumbre en el Real Madrid Baloncesto con la situación

La baja de Edy Tavares marcó la previa del encuentro frente a Hapoel Tel Aviv. A pesar de que vérselas sin uno de sus jugadores más dominantes de la plantilla no hacía gracia al madridista, se vivió con la tranquilidad que aporta una serie eliminatoria tan larga. No obstante, se va conociendo más sobre la situación física de la estrella del Real Madrid Baloncesto de cara a los playoffs y las dudas no dejan de crecer.

Tenemos parte médico sobre Tavares: "lesión en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda"



Se pierde lo que queda de serie y, según @marca, "volverá a ser evaluado en 2 semanas, con la idea de que vuelva para la F4 si el equipo se clasifica y si la evolución es buena" pic.twitter.com/hXygAJci1B — Víctor Colmenarejo (@karusito83) April 30, 2026

El Real Madrid Baloncesto podría tener que jugar la serie completa de playoffs Euroliga frente a Hapoel Tel Aviv sin Edy Tavares. Si bien el plantel del equipo es extenso y preparado para cualquier circunstancia, en general el cinco es el gran caballo de batalla de Scariolo. Tanto los bases, como los aleros o los cuatros suplentes están ofreciendo muchas garantías. Sin embargo, ni Len ni Garuba parecen aportar excesiva confianza.

Hapoel Tel Aviv querrá aprovechar la circunstancia en estos playoffs Euroliga

El primer encuentro frente a Hapoel Tel Aviv dejó la lesión sorpresa de Edy Tavares. Sin embargo, de cara al segundo choque de playoffs Euroliga, ya no será una novedad su ausencia. Si por algo se caracteriza Dimitris Itoudis es por su capacidad de influir en los partidos a partir de su adaptabilidad. El técnico helenono tiene un estilo muy marcado, pero sabe hacer valer el scouting de su rival.

💬 @sergioscariolo: “El segundo partido siempre es el que tiene más presión y exigencia”. — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) April 30, 2026

El game 1 entre Real Madrid Baloncesto y Hapoel Tel Aviv tuvo algunas píldoras tácticas interesantes por parte de Dimitris Itoudis. Un claro ejemplo fue la defensa zonal que tantos minutos puso el griego sobre la pista. Con ella, Hapoel Tel Aviv parecía querer forzar a los interiores blancos a pasarse el balón, su gran debe. Sin embargo, con la ausencia del caboverdiano, no extrañaría una apuesta por alternativas individuales y basadas en los cambios en bloqueos.El gran discípulo de Zeljko podría estar trazando ya su plan.