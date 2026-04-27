El Real Madrid Baloncesto llega al momento clave de la temporada en Euroliga en un buen estado de forma. Los playoffs de la competición están a la vuelta de la esquina y aunque Hapoel Tel Aviv es un rival de entidad, las sensaciones son buenas. Los blancos tratarán de imponer su juego, pero tendrán que estar atentos a jugadores de la determinación de Vasilije Micic, Elijah Bryant o Dan Oturu.

El Real Madrid Baloncesto tendrá que controlar a una estrella Euroliga de lo más atípica

La mayoría de los aficionados del Real Madrid Baloncesto, seguramente, tengan entre sus dolores de cabeza a Vasilije Micic. Sin embargo, sin hacer tanto ruido, Elijah Bryant se ha convertido en la verdadera estrella de Hapoel Tel Aviv. En estos playoffs Euroliga será clave para los blancos frenar al alero americano. No obstante, su tipología de juego hace que sea realmente difícil.

Elijah Bryant es una estrella en la sombra. Habitualmente, los jugadores que ostentan esta etiqueta suelen amasar mucho balón en el perímetro o ser interiores con juego de pies y presencia en la generación ofensiva. Sin embargo, este jugador es un ‘killer’ del lado débil. Sin necesidad de participar en exceso y esperando el momento exacto, se ha convertido en uno de los jugadores más peligrosos del rival del Real Madrid Baloncesto y, a buen seguro, que uno de los focos de scouting de cara a estos playoffs Euroliga.

Los puntos fuertes de Elijah Bryant y cuál debe de ser el plan de Sergio Scariolo para frenarle

Habitualmente, cuando un equipo trata de parar a la estrella de otro conjunto elabora un plan colectivo adaptado a él. Esto con Elijah Bryant puede no funcionar. A diferencia de otras estrellas, sus grandes puntos fuertes son la ocupación de espacios, abrir el campo, el timing para cortar o cargar rebote, el uno contra uno en close-out con ventaja generada… Es decir, un alero que se beneficia de la generación de los demás. Por ello, es un plan poco usual para el Real Madrid Baloncesto.

Electric first half for @Elijah_Bryant3 ⚡️



17 PTS | 4 REB | 2 STL | 20 PIR@HapoelTLVBC pic.twitter.com/M9oIdL64b2 — EuroLeague (@EuroLeague) April 7, 2026

El Real Madrid Baloncesto tendrá que estar muy centrado en estos playoffs Euroliga en anular el juego colectivo de Hapoel Tel Aviv. Para frenar la anotación de Elijah Bryant tendrá que cortocircuitar las conexiones colectivas de Hapoel Tel Aviv. Hacerse autosuficientes en el pick and roll y aguantar los unos contra unos será clave para no hacer ayudas de más y que no encuentren a su ‘killer’ del lado débil.