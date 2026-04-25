El Valencia Basket vs Real Madrid Baloncesto es, por clasificación, el mejor encuentro que puede regalar la Liga Endesa ACB. El partido tiene muchas aristas de cara a analizarlo. Sin embargo, uno de los temas más candentes son las rotaciones de ambos equipos. Por ello, el parte de bajas se ha convertido en una de las informaciones que más expectación ha generado.

El Real Madrid Baloncesto con todos, el Valencia Basket no

En muchas ocasiones cuando se habla de rotaciones, se suele temer la ausencia de los jugadores con más talento anotador. Sin embargo, la confección de los roles, los descansos y otras labores son tanto o más importante y las bajas condicionan notablemente el desarrollo del juego colectivo del equipo. El rival del Real Madrid Baloncesto no contará con varios perfiles para el choque de Liga Endesa ACB. Pradilla, Moore y López-Arostegui, KO para el Valencia Basket.

Per la partita di domani contro il Real Madrid assenti per il Valencia Basket López-Arostegui, Pradilla (problema muscolare) e Moore che ha subito un colpo alla spalla. pic.twitter.com/DekFQQUMGI — marta bollini (@martolina_87) April 24, 2026

La ausencia de las tres piezas tiene una incidencia en el Valencia Basket directa e indirecta. Por un lado, el equipo irá algo más justo de efectivos en los puestos de escolta/alero, lo que aumenta la carga de minutos en Jean Montero, Badio y Taylor justo antes de un partido como el de Panathinaikos. Además, la baja de Pradilla es clave a nivel deportivo, ya que es uno de los jugadores más orgánicos al juego de Pedro. Por su lado, el Real Madrid Baloncesto cuenta con todos sus efectivos y podrá decidir cuánto quiere rotar.

Una baja para el partidazo de Liga Endesa ACB más importante de lo que aparenta

Una de las ausencias para el Valencia Basket que podría acabar siendo decisiva es la de Omari Moore. El americano ya suele quedarse fuera de muchos encuentros ACB por su condición de extracomunitario. Sin embargo, el golpe en el hombro que le ha producido baja en el encuentro de Liga Endesa es del todo inoportuno. Hay muchos motivos, pero uno de ellos es que puede ser todo un dolor de cabeza para el Real Madrid Baloncesto. Sobre todo ante la falta de minutos de Procida y Kramer.

Omari Moore es un jugador que, a pesar de tener un rol menos protagonista que Montero o Badio, es muy capaz de sujetar al Valencia Basket con su talento. Además, en un momento tan importande de gestión de cargas, podría haber sido una opción para aliviar el peso del juego sobre la espalda de los otros dos anotadores. Eso sí, habría que haber visto como se compondría el roster sin Pradilla y sin Key, el descarte extracomunitario para meter al escolta americano.

Al margen de eso, Omari Moore tiene una tipología especialmente dañina para el Real Madrid Baloncesto. Su biotipo, entre el 2 y el 3, es complicado de defender para un cuadro cuyos aleros son grandes y fuertes y sus escoltas tienen cuerpos más cercanos al de un base. Por ello, podría haber decantado mucho la balanza en el encuentro de Liga Endesa ACB.