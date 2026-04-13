El Real Madrid Baloncesto volvió a demostrar que la exigente carga física de la Euroliga no le pasa factura en Liga Endesa ACB. Los de Sergio Scariolo se impusieron a un San Pablo Burgos que vendió cara su piel. Los blancos rotaron para poder mantener en nivel físico alto, piezas como Almansa y Kramer tuvieron minutos y Chuma Okeke y Gabriele Procida fueron protagonistas.

El joven del Real Madrid Baloncesto que toca otra vez la puerta de Sergio Scariolo

No es sencillo demostrar cuando las oportunidades escasean. Verse sumido en el ostracismo del banquillo y tirar la puerta abajo cuando se te brinda una oportunidad tiene un gran mérito. En esa circunstancia hay varios jugadores en el Real Madrid Baloncesto que tratan de rebelarse contra su rol secundario. En este caso, Gabriele Procida fue el gran protagonista en Liga Endesa ACB.

🎯 Gabriele Procida pic.twitter.com/PvO1NCs0gU — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) April 12, 2026

Gabriele Procida fue uno de los mejores en el encuentro entre San Pablo Burgos y Real Madrid Baloncesto. El italiano de 22 años firmó 15 puntos y 3 rebotes en 19 minutos de juego. Además, parece estar puliendo uno de sus grandes debes. El alero dejaba dudas por su irregularidad tirando, pero contra los burgaleses dejó un notable 3 de 7 en triples y afianza un 43% de media en Liga Endesa ACB. Llega el tramo crucial y el diamante de Como pide un hueco en la rotación.

Gabriele Procida no fue el único que quiso cambiar su sino

La relevancia que está teniendo Gabriele Procida y la que está teniendo Theo Maledon no son comparables. Sin embargo, sí que es cierto que el francés, a pesar de sus minutos, venía dejando algo frío al aficionado del Real Madrid Baloncesto. En este sentido, el choque de Liga Endesa ACB frente a San Pablo Burgos sí que sirvió de ‘terapia’ para volver a ver su mejor versión. Todo ello, con las fases finales a la vuelta de la esquina.

El Real Madrid Baloncesto lleva a vueltas toda la temporada para encontrar una fuente fiable de puntos desde su posición de base escolta. Si bien piezas como Kramer o Gabriele Procida se han encontrado ‘taponadas’ por el buen nivel de Hezonja, Deck y Okeke, entre los pequeños es más fácil. Ninguno de los generadores está dando un nivel bajo, pero tampoco de estrella. Theo Maledon había quedado relegado frente a Campazzo y Feliz, pero sus 10pts, 6reb, 5as para 18PIR hacen que muchos recuperen la fé en él.