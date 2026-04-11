El Real Madrid Baloncesto viene de disputar una jornada doble de Euroliga realmente exigente. El desgaste no solo ha sido importante a nivel físico, también mental. Por ello, ya de por si, la vuelta a Liga Endesa ACB podría ser ‘trampa’. Si el rival además es San Pablo Burgos, la situación es aún más peligrosa de lo que parece.

El peor contexto posible en Liga Endesa ACB para el Real Madrid Baloncesto

La Euroliga no ha dado tregua al Real Madrid Baloncesto. Los de Sergio Scariolo vienen de jugar dos partidos de máxima exigencia entre semana. Además, con la presión de la pelea por el top4 apretando. Por si fuera poco, delante tenían dos de los mejores equipos del continente, ambos fuera de casa y cada uno en un país diferente. Por todo ello, lo peor que podría suceder en la vuelta a Liga Endesa ACB es encontrarte un perfil de equipo como San Pablo Burgos.

Recoletas Salud San Pablo Burgos consigue su máxima anotación en un partido de #LigaEndesa y un triunfo importante ante Dreamland Gran Canaria en la batalla por la permanencia.



9⃣5⃣ @GranCanariaCB

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El esfuerzo, los viajes, la tensión habrán hecho mella en el Real Madrid Baloncesto. Sin embargo, no por ello San Pablo Burgos va a pisar el freno en el encuentro de Liga Endesa ACB. Los burgaleses son el equipo más anárquico y de ritmo más frenético que hay en toda la competición nacional. Por ponerlo en contexto, el vertical Valencia Basket de Pedro le saca 1.8 posesiones de media a los blancos; pues los de Porfi Fisac le llevan 3.4 a los taronjas. Un partido de ida y vuelta que nada conviene a los madrileños.

¿Cómo planteará la rotación Sergio Scariolo?

Una de las grandes suertes de Sergio Scariolo en el Real Madrid Baloncesto es poder contar con un roster tan extenso. Son muchos los jugadores que se quedan fuera de las convocatorias Euroliga y llegan frescos a la Liga Endesa ACB. A todas luces, y más con la cómoda posición en el casillero que ostentan, todo apunta a que frente a San Pablo Burgos habrá muchas rotaciones.

El encuentro de Liga Endesa ACB contra San Pablo Burgos puede ser una oportunidad para que piezas en crecimiento como Izan Almansa sigan creciendo dentro de la estructura del Real Madrid Baloncesto. También puede ser un buen día para que jugadores como David Kramer o Procida tengan un volumen de minutos importante. Además, también son contextos para que jugadores top, pero en valles de rendimiento encuentren cierta cota de protagonismo. En este sentido, Theo Maledon se lleva todas las miradas.