El Real Madrid Baloncesto aterriza en Liga Endesa ACB para medirse a Morabanc Andorra tras una jornada Euroliga convulsa. El cuadro Sergio Scariolo llegó al duelo con Baskonia con muchas bajas en el juego interior. Alex Len, Trey Lyles e Izan Almansa no disputaron minutos. Los vitorianos, que no andaban mucho más boyantes, se impusieron y avivaron algunas dudas internas.

La enésima oportunidad en el Real Madrid Baloncesto

Baskonia ganó al Real Madrid Baloncesto en el Buesa Arena, avivando las dudas del equipo lejos del Movistar Arena. Los chicos de Sergio Scariolo volvieron a caer fuera de casa, pero esta circunstancia no fue la única suspicacia que se levantó tras el pitido final. Un excelso Mamadi Diakité hizo de las suyas frente a un Garuba y un Tavares con problemas de faltas. Muchos se acordaron de Izan Almansa.

Y otro triple más de Mamadi 💥 pic.twitter.com/QEqh2TLOwt — Kosner Baskonia (@Baskonia) April 3, 2026

Ya todo apuntaba en la previa a que la movilidad y mano de Diakité y Omoruyi iba a ser el potro de tortura de los pívots del Real Madrid Baloncesto y asi fue. Alex Len estaba lesionado y Trey Lyles fue convocado a pesar de una torcedura de tobillo, no disputó minutos. A pesar de las necesidades y de que el americano no pudiera participar, Sergio Scariolo prescindió de Izan Almansa. Tras la derrota fue una de las cuestiones más comentadas en redes. Muchos no entienden ese rol hermético de Liga Endesa ACB.

Sergio Scariolo, Izan Almansa y la Liga Endesa ACB ¿El excel?

Con la plantilla al completo, muchos entenderán la poca participación de Izan Almansa en Euroliga. Sin embargo, en circunstancias de contingencia como las del duelo con Baskonia, muchos han cuestionado la decisión. El joven talento del Real Madrid Baloncesto suele contar para Sergio Scariolo en Liga Endesa ACB, además cumpliendo. No obstante, no parece estar convenciendo lo suficiente para dar el salto. Para algunos es cuestión de rendimiento, para otros hay una excesiva rigidez en la rotación. Es bien conocida la ‘pelea’ de algunos seguidores con el excel del italiano.

El Real Madrid Baloncesto se mide en Liga Endesa a Morabanc Andorra, uno de los equipos peor clasificados de la ACB. El encuentro podría ser, de nuevo, la enésima oportunidad para Izan Almansa. El murciano, que suele dejar buenas sensaciones, sobre todo en defensa, volverá a tratar de escalar en la rotación. El partido parece pedir minutos y protagonismo, aunque habrá que ver si la circunstancia vivida en Europa le puede pesar al ánimo.