A pocos les será extraño el término Excel en el contexto del baloncesto de alto nivel. De hecho, la reciente polémica con Ibon Navarro no ha hecho más que reavivar el debate. La afición, normalmente, suele estar de bruces con el uso de la tan polémica hoja de cálculo de los minutos de los jugadores. Sergio Scariolo y su Real Madrid Baloncesto ha sido uno de los equipos con los que más se ha usado peyorativametne el término.

La tesitura de Sergio Scariolo en el Real Madrid Baloncesto vs Zalgiris Kaunas de Euroliga

El llamado Excel ha sido una de las armas arrojadizas más usadas contra el Real Madrid Baloncesto. Los cambios medidos de Sergio Scariolo, en ocasiones, han disgustado a una afición que prefería una gestión más sujeta a lo acontecido en pista. El partido contra Zalgiris Kaunas de Euroliga es de vital importancia. Los lituanos son un equipo muy complicado de batir. Además, los blancos siguen pugnando por el liderato. Sin embargo, las circunstancias lo complican todo.

El partido entre el Real Madrid Baloncesto y Zalgiris Kaunas de Euroliga es, nada más y nada menos, que la antesala de un clásico de Liga Endesa. El Barça Basket vive un mal momento, pero justo por eso pueden ser un rival más peligroso. Los de Xavi Pascual necesitan un golpe de efecto y un partido contra los de Sergio Scariolo en el Palau parece un buen escenario para ello. Por ello, el técnico italiano podría llevar una política de rotaciones mucho más medida.

Los peligros del equipo de Sylvain Francisco

Zalgiris Kaunas es un equipo que tiene una dependencia bastante pronunciada de su estrella, Sylvain Francisco. En este sentido, toda la rumorología sobre él ayuda poco a mantener la cabeza en el encuentro de Euroliga frente al Real Madrid Baloncesto. Eso sí, es un perfil de jugador que ya ha demostrado ser la némesis de los de Sergio Scariolo. Si algo ha mostrado el cuadro blanco es que está incómodo con los equipos con alto volumen y calidad de pick and roll central.

Sylvain Francisco with the fake ✋ n’bake 🧑‍🍳



Big season ahead for the Frenchman 👀 pic.twitter.com/AaSklYXPsk — EuroLeague (@EuroLeague) September 17, 2025

El Real Madrid Baloncesto no solo tendrá que estar atento a las situaciones de pick and roll entre Sylvain Francisco y Moses Wright. Una de las grandes armas de los lituanos es la selección del tiro exterior. Zalgiris Kaunas es el cuadro con mejores porcentaje en triples de toda la Euroliga. Eso sí, todo ello se fundamenta en un bajo volumen de tiros muy bien escogidos.

El rival del Real Madrid Baloncesto en Euroliga son un conjunto muy serio a la hora de jugar, con bajo volumen de posesiones, buen rating ofensivo y buenos porcentajes. El cuadro de Masiulis únicamente fuerza en la pintura, donde son el equipo con más lanzamientos ejecutados y uno de los peores en porcentajes. Teniendo en cuenta que es un rango ya de por sí bastante eficiente, su selección de tiro se podría considerar bastante conservadora.