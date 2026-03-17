El Real Madrid Baloncesto sigue creciendo tanto en Liga Endesa como en Euroliga. El batacazo de la Copa ACB parece no haber tumbado la moral blanca. Su nivel ha sido notable en los últimos días, pero tendrá delante una prueba de fuego, ganar fuera de casa en Euroliga. En frente tendrá nada menos que al Zalgiris de Sylvain Francisco.

El Real Madrid Baloncesto contra un equipo Euroliga que vive un terremoto

Cuando se habla de Zalgiris Kaunas no se puede no hablar de Sylvain Francisco. El base es fundamental en el entramado táctico lituano. El francés es el jugador con más uso, con más tiros intentados y con más puntos creados para su equipo. Si hace unos días parecía vinculado al Barça Basket, los rumores se disiparon. El encuentro frente al Real Madrid Baloncesto parecía estar a salvo de rumorología, pero en la semana del choque cambian las tornas.

Los rumores en el mercado de fichajes Euroliga entre Sylvain Francisco y el Barça Basket ya traían cierta cola. Sin embargo, el insider Euroleague griego Tolis Kotzias ha informado de que es el objetivo número 1 de uno de los gigantes de la competición, Olympiacos. Los griegos no se andan con rodeos en materia de traspasos y podrían poner el dinero sobre la mesa. Además, el base del rival del Real Madrid Baloncesto ya ha expresado en otros momentos su querencia por vertir la camiseta de los del Pireo.

¿Qué supone un buen Sylvain Francisco para Sergio Scariolo?

En general, que los rumores del mercado de fichajes se ciernan sobre la estrella del conjunto no es positivo. Si, además, esto sucede con un jugador con el peso ofensivo de Sylvain Francisco en Zalgiris Kaunas más aún. Por si fuera poco, es un jugador que parece tener el colmillo especialmente afilado contra el Real Madrid Baloncesto.

Syvain Francisco firmó el mejor partido de toda la temporada contra el Real Madrid Baloncesto. En el Movistar Arena se consagró como superestrella Euroliga con 33 puntos y 39 de valoración en la derrota por un punto de su equipo. Ya se ha visto como este perfil de ‘bajitos’ agresivos en uno contra uno dificultan mucho la vida a los de Sergio Scariolo. Nadir Hifi, TJ Shorts o Elie Okobo ya han sido un dolor de cabeza.