El mercado de la Euroliga ya se está moviendo de cara a la próxima temporada, con renovaciones importantes en varios clubes y rumores que empiezan a marcar la planificación de muchos equipos. Uno de los nombres propios de la competición, que recientemente ha sido relacionado con el Barça Basket, ha desvelado qué equipos están realmente interesados en su fichaje.

Sylvain Francisco y los rumores con Panathinaikos y Olympiacos

Sylvain Francisco ha despertado el interés de varios grandes clubes de la Euroliga. Entre ellos aparece el Barça Basket, que sigue de cerca su rendimiento de cara al próximo verano. Sin embargo, aunque el conjunto azulgrana podría intentar su fichaje, el base del Zalgiris ha desmentido este rumor en una publicación en su cuenta de Instagram con un mensaje contundente: “¡Fake news!”.

No obstante, en una entrevista en el medio Nova Sports, Sylvain Francisco ha confirmado que hay dos equipos de la Euroliga que sí han mostrado un interés real por su fichaje: Olympiacos y Panathinaikos. El jugador no ha desmentido los rumores con estos clubes y en los próximos meses podría haber novedades, mientras que la NBA sería la opción favorita del francés, aunque también la más complicada.

Andreas Obst se le escapa al Real Madrid

El Real Madrid ha sufrido esta semana un revés en el mercado tras ver cómo se esfuma una de sus grandes opciones para reforzar el tiro exterior. El conjunto blanco llevaba tiempo siguiendo al escolta alemán Andreas Obst, uno de los especialistas desde el perímetro en la Euroliga y un perfil que encajaba en la búsqueda de un tirador puro para la plantilla.

Sin embargo, el jugador ha decidido continuar en el Bayern Múnich, que ha anunciado su renovación hasta 2029, por tres temporadas más. Con este movimiento, el club bávaro blinda a su francotirador y complica cualquier intento de salida, dejando al Real Madrid sin uno de sus grandes objetivos para reforzar el perímetro.

Virtus Bolonia confirma la renovación de Momo Diouf

La Virtus Bolonia ha decidido blindar a uno de sus jóvenes interiores con más proyección, Momo Diouf, renovando su contrato hasta 2027 por una temporada más. El club italiano se adelanta así al posible interés de grandes equipos de la Euroliga como Barça Basket o Real Madrid.