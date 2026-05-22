Los cuatro equipos que han alcanzado la Final Four comparten una base común que explica su presencia en esta última fase: todos han construido su éxito desde la solidez defensiva, la disciplina táctica y la capacidad de competir durante 40 minutos en escenarios de máxima exigencia. Más allá de estilos distintos en ataque, Valencia Basket, Real Madrid, Olympiacos y Fenerbahçe coinciden en una misma lógica competitiva que pone en evidencia la igualdad para esta fase final de la competición.

Valencia Basket y Real Madrid, esfuerzo defensivo para llegar a la Final Four

Valencia Basket llega a la Final Four con una identidad claramente construida desde el esfuerzo defensivo. El equipo taronja comparte con el Real Madrid una media de 1,13 puntos recibidos por posesión, lo que refleja que ambos han sido de las mejores defensas de toda la Euroliga tras la fase regular y las eliminatorias. En el caso del conjunto valenciano, su punto de partida es la actividad atrás para activar su mejor arma ofensiva: la transición, donde es el equipo que más porcentaje de puntos anota en contraataque (14,5%).

El Real Madrid, por su parte, representa una defensa más estable y controladora del ritmo, basada en el dominio del rebote y la reducción de posesiones del rival. Es el mejor equipo de la competición en rebote defensivo (71,7%) y el de mayor porcentaje de rebote total (54%), lo que le permite cerrar el aro propio y evitar segundas oportunidades. A ello suma una eficiencia ofensiva excelente, con un ataque de 1,20 puntos por posesión (2º mejor de la Euroliga).

Olympiacos y Fenerbahçe también destacan en la defensa de la Euroliga

En la otra semifinal de la Final Four se mantiene el mismo patrón competitivo: los cuatro equipos llegan sostenidos por su rendimiento defensivo. Olympiacos y Fenerbahçe, junto con Valencia Basket y Real Madrid, forman el grupo de las cuatro mejores defensas de la competición, todos situados en torno a registros prácticamente idénticos tras la fase regular y los Playoffs.

Olympiacos presenta la defensa más eficiente del torneo con 1,12 puntos recibidos por posesión, seguido muy de cerca por Fenerbahçe con 1,11. Esta igualdad refuerza la idea de que la Final Four no se decide solo por talento ofensivo, sino por la capacidad de sostener el nivel físico, el control del rebote y la consistencia en media pista ante ataques de élite.