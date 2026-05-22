La Final Four Euroliga congrega a los mejores equipos del viejo continente. Todos los cuadros están plagados de estrellas. Sin embargo, el roster de Olympiacos es especialmente temible. La amplísima rotación de jugadores top asusta al más pintado. Por ello, hasta el momento, los análisis sobre Fenerbahce habían orbitado en torno a su plan defensivo. Saras Jasikevicius se rebela.

Saras Jasikevicius pone en valor el talento de Fenerbahce en esta Final Four Euroliga

La temporada no ha sido sencilla para Fenerbahce. Buena prueba de las adversidades es que han tenido que ir incorporando piezas como Nando de Colo o Chris Silva durante el curso. Por momentos, al equipo de Saras Jasikevicius le costaba generar, pero le sostuvo en la zona noble una defensa férrea.

The official #F4GLORY bracket.



The marathon continues, and it ends soon ❤️‍🔥 pic.twitter.com/2E4KkAvxdh — EuroLeague (@EuroLeague) May 21, 2026

Saras Jasikevicius ha hablado en el acto de la Final Four Euroliga previo a estos partidos y ha tenido mención para este hecho: “A lo largo de la temporada, nuestra defensa ha sido muy importante. Especialmente en los momentos en que no hemos podido producir puntos en ataque, debéis dar importancia a la defensa. Esto es lo que forma nuestra base“. A pesar de ello, ha rehuido el análisis manido.

A pesar de que Saras Jasikevicius ha querido poner en valor el trabajo defensivo este curso, también ha querido desmarcarse de esta idea de equipo defensivo en esta Final Four de la Euroliga: “Hemos mejorado en ataque y con la incorporación de jugadores importantes, nos hemos vuelto aún mejores. Espero que mañana podamos reflejar en la cancha todo este proceso y su resultado”. Cuando todos los análisis abordan cómo frenar a Olympiacos, al lituano no le tiembla el pulso.

¿Cómo se para a este Olympiacos?

La cantidad de perfiles con los que llega Olympiacos a esta Final Four Euroliga es verdaderamente desorbitada. Penetradores, tiradores, generadores en bote y en pase, interiores continuadores, con pies, perfiles físicos… A pesar de todo ello, Saras Jasikevicius ha puesto en el foco mediático su ataque. En este sentido, Fenerbahce es un conjunto menos completo. Baldwin y Horton-Tucker aglutinan muchos puntos, De Colo pone el punto de creatividad y los interiores son especialistas en juego sin balón.

No es casualidad que Saras Jasikevicius haya huido de esa idea de Fenerbahce buscando un plan anti-Dorsey, anti-Fournier, anti-Vezenkov… Tratar de controlar talentos como los que tiene Olympiacos es francamente difícil. En buena medida, el partido pasa porque los otomanos impongan su ataque y sean los helenos los que roten o ajusten su estrategia en parar a los Horton-Tucker, Wade Baldwin o Nando de Colo. A pesar de tener menos piezas, son verdaderamente diferenciales y en una Final Four Euroliga a un partido puede pasar cualquier cosa.