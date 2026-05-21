El duelo de semifinales entre Olympiacos – Fenerbahçe se presenta muy igualado, pero con varios detalles que pueden ser decisivos en el desenlace. Ambos equipos han demostrado un gran nivel competitivo a lo largo de la temporada, aunque con estilos muy distintos que pueden generar pequeños desequilibrios en fases concretas del partido. Las claves que pueden ser determinantes están claras y los entrenadores buscarán contrarestarlas.

Olympiacos y su capacidad ofensiva en la Euroliga

Olympiacos afronta esta Final Four como uno de los equipos más dominantes de la Euroliga, finalizando la fase regular como líder en solitario. El equipo griego destaca especialmente por su enorme capacidad ofensiva, siendo el más anotador de la competición, con una media cercana a los 90 puntos por partido (90,7), liderando también la valoración global (110,5), las asistencias (21,7) y el acierto en tiros de dos (casi un 60%). Su producción ofensiva no es solo alta, sino también muy eficiente.

El equipo de El Pireo ha mostrado una superioridad estadística prácticamente total durante la temporada en la Euroliga, imponiéndose en múltiples registros colectivos y consolidándose como el ataque más completo de Europa. Su juego se basa en la fluidez, el ritmo alto y una circulación de balón muy rápida, lo que le permite generar ventajas constantes tanto en transición como en ataque posicional.

Olympiacos vs Fenerbahçe: los estilos chocan entre sí

En ese contexto, el choque ante Fenerbahçe presenta un contraste muy marcado de estilos. Mientras Olympiacos busca acelerar el ritmo, acumular posesiones y transformar cada recuperación en puntos rápidos gracias a su enorme eficiencia ofensiva, el conjunto turco apostará por todo lo contrario: un partido largo, cerrado y de marcadores más bajos. Los de Jasikevicius reducen el ritmo hasta cifras más contenidas, alrededor de los 80-85 puntos de media, priorizando el control del balón y la selección de tiro para evitar que el partido se rompa.

La clave estará en quién impone su identidad. Olympiacos intentará mantener su habitual volumen de juego, con circulación rápida y amenaza constante desde el perímetro y el juego interior, mientras que Fenerbahçe buscará incomodar esa fluidez con defensa física, contactos constantes y ataques más elaborados.

Los duelos individuales: la llave decisiva para la Final Four de la Euroliga

En los duelos individuales, el partido también se decidirá en la capacidad de sus grandes referentes para marcar diferencias en los momentos clave. En Olympiacos, Sasha Vezenkov y Evan Fournier aparecen como las principales amenazas ofensivas, ambos con una media de 17 puntos por partido. Vezenkov es el eje del sistema griego, destacando por su eficiencia, lectura de juego y capacidad para anotar tanto cerca del aro como desde media distancia, mientras que Fournier aporta desborde exterior, tiro tras bote y experiencia en partidos de este calibre.

En Fenerbahçe, los focos apuntan a Wade Baldwin y Talen Horton-Tucker, con 14,5 y 13,3 puntos de media respectivamente. Baldwin es el director de juego y principal generador ofensivo del equipo turco, mientras que Horton-Tucker aporta físico, potencia en la penetración y capacidad para romper defensas en el uno contra uno.