Olympiacos es siempre uno de los claros favoritos al máximo título europeo. Un verano más, lo griegos siguen elevando sus prestaciones en el mercado de fichajes Euroliga. Sin embargo, a diferencia de la dinámica continuista de los anteriores veranos, este periodo estival los del Pireo están sometiéndose a un cambio profundo.

Cambios sustanciales en Olympiacos en el mercado de fichajes Euroliga

Muchos son los cambios que ha sufrido la plantilla y algunos podrían ser claves. De la entidad helena han salido piezas como Nigel Williams-Goss, Tyler Dorsey o Luca Vildoza. Además, su rotación interior ha sufrido cambios, Moses Wright ha dicho adiós, no han retenido a Filip Petrusev y la lesión de Fall le tendrá alejado del parquet. En mitad de esta situación emerge el nombre de David McCormack.

Olympiacos BC Piraeus is searching for a center for its preseason training, and David McCormack is a leading candidate. The player is expected to be offered a two-month contract. Via:@VaggelisIoanno2 — Luca D'Alessandro (@DAlessandro_LU) August 8, 2025

El primero en reforzar la posición de 5 griega en este mercado de fichajes Euroliga fue el interior, hasta ahora baskonista, Donta Hall. Además, a pesar de los rumores que situaban a Nikola Milutinov fuera de Olympiacos, acabó renovando. Con estos dos centers ya cerrados, los del Pireo siguen sondeando pieza y el nombre sobre la mesa es David McCormack. El ex de Olimpia Milano y ALBA Berlín es la pieza de deseo de los de Bartzokas, según ha informado el prestigioso experto en fichajes en Grecia, Vaggelis Ioanno.

¿Cómo queda el juego interior de Olympiacos con la llegada de David McCormack?

David McCormack es un center físico al uso. Sus grandes cualidades están en la capacidad de continuar tras bloqueo, así como la intimidación. A grandes rasgos, estas aptitudes se pisarían con las de Donta Hall. Por otro lado, Milutinov, siendo un gran continuador, tiene más recursos que sus compañeros al poste bajo.

Esta conformación de roster permite a Olympiacos mantener a Vezenkov y Peters abiertos para castigar con su excelsa mano. Sin embargo, en caso de completarse el movimiento en el mercado de fichajes Euroliga, los helenos volverían a incurrir en no contar con ningún pívot que abra la pista, algo que dificulta al MVP del equipo pisar más veces la pintura.

Los números de David McCormack