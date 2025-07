Después de quedar líderes en la fase regular, Olympiacos no alcanzó el gran objetivo de alzarse con el título de la Euroliga. Sin embargo, en el conjunto griego se sigue confiando ciegamente en el proyecto de Bartzokas y este verano la directiva está intentando confeccionar el mejor roster posible para dominar el baloncesto europeo. Uno de los movimientos clave, que ya es oficial ,es resolver el futuro de su estrella.

Evan Fournier renueva con Olympiacos

El Olympiacos ha asegurado la continuidad de Evan Fournier, uno de los hombres más importantes para Bartzokas dentro de la plantilla. La estrella francesa ha extendido su vínculo por tres temporadas más, hasta el verano de 2029. La directiva griega ha realizado una gran campaña, con un promedio de 16,1 puntos por encuentro en la Euroliga. Además, el escolta fue clave en la conquista del título nacional contra el eterno rival.

Fournier, que llegó a El Pireo en 2024 tras una larga etapa en la NBA, se ha consolidado como referente ofensivo del equipo y favorito de la afición y de Bartzokas. Con esta renovación, Olympiacos refuerza su ambición de conquistar la Euroliga, un título que se le ha escapado en los últimos años. La apuesta a largo plazo por el internacional francés refleja la confianza del club en su liderazgo y en su capacidad de guiar al equipo en los momentos decisivos.

Los detalles del contrato de Evan Fournier con Olympiacos

Tal y como ha informado el medio griego Sport24, Evan Fournier ha extendido su vinculación con Olympiacos en un acuerdo valorado en 9 millones de euros, siendo uno de los jugadores mejores pagados de la Euroliga. El nuevo contrato supone una mejora salarial significativa respecto al anterior, donde el escolta francés percibía 2,2 millones anuales.

Tras el anuncio, tanto el club como el jugador expresaron su entusiasmo por la renovación. “Estamos increíblemente contentos de que Evan haya decidido continuar su carrera con nosotros”, declaró un portavoz del Olympiacos, destacando su liderazgo y compromiso. Por su parte, Fournier se mostró agradecido: “Olympiacos me acogió como a su familia. Esto no es un nuevo capítulo, es la continuación de algo fuerte. No podría estar más feliz de formar parte de este club legendario durante tres temporadas más”.

Plantilla Olympiacos 2025-26

Bases: Thomas Walkup, Keenan Evans, Alexandros Nikolaidis, Saben Lee

Escoltas: Evan Fournier, Giannoulis Larentzakis, Shaq McKissic, Tyler Dorsey

Aleros: Tyson Ward, Kostas Papanikolaou, Omiros Netzipoglou, Georgios Tanoulis

Ala-pívots: Sasha Vezenkov, Alec Peters, Kostas Antetokounmpo

Pívots: Nikola Milutinov, Moustapha Fall, Donta Hall, Antonis Karagiannidis