La Final Four de la Euroliga entra en escena con uno de los duelos más atractivos del panorama continental: Valencia Basket y Real Madrid se enfrentan en un choque de alto nivel para avanzar a la gran final, que será ante Olympiacos o Fenerbahce. En la previa del encuentro, el debate se centra en quién es el favorito, aunque hay datos claros para colocar el cartel a un equipo u otro.

Valencia Basket evita el cartel de favorito en la Euroliga

El Valencia Basket afronta su primera Final Four con la duda del favoritismo ante las bajas sensibles del Real Madrid. Pedro Martínez ha dejado claro desde el primer momento que el favorito es el equipo de Scariolo, señalando a los madridistas como principales candidatos al título por su experiencia europea de los blancos y en los precedentes de la temporada, donde han sido superiores en la mayoría de enfrentamientos.

Los datos refuerzan ese discurso: el Real Madrid ha ganado cuatro de los seis duelos del curso ante Valencia Basket, incluidos partidos de Euroliga y ACB, mientras que los de Pedro Martínez solo lograron imponerse en dos ocasiones. Además, los taronja debutan en una Final Four, una situación inédita tanto para el club como para muchos de sus jugadores, lo que contrasta con un rival habituado a estas citas. Aun así, el conjunto valenciano llega sin presión y con la ambición de romper pronósticos, un hecho que le puede beneficiar a la hora de afrontar el partido.

Datos que dan favorito al Real Madrid y respuestas para Valencia Basket

Desde el lado rival, el Real Madrid mantiene el respeto pero parte con la vitola de favorito. Su experiencia en Final Four, habitual en las últimas ediciones, y una plantilla más curtida en este tipo de escenarios refuerzan esa percepción. Sin embargo, no todos lo ven tan claro: incluso voces externas como jugadores rivales durante el curso han sorprendido al inclinarse por el Valencia Basket como candidato a eliminar a los de Scariolo, como Sylvain Francisco.

No obstante, las casas de apuestas también marcan tendencia y sitúan al Real Madrid como favorito, aunque sin una diferencia abrumadora. Las cuotas reflejan el peso de la historia y la experiencia blanca, pero también reconocen el crecimiento del Valencia Basket, que llega en racha tras una remontada histórica en cuartos y en mejor momento de forma.