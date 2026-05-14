Valencia Basket ha sellado una clasificación histórica para la Final Four de la Euroliga tras completar una remontada épica ante el Panathinaikos. El conjunto taronja, que llegó a ir 0-2 abajo en la eliminatoria, ha firmado tres victorias consecutivas para meterse entre los cuatro mejores de Europa. En la siguiente ronda le espera un duelo de máxima exigencia ante el Real Madrid, un enfrentamiento con sabor español que decidirá un billete para la gran final continental.

Una gesta del Valencia Basket en la Euroliga que se entiende desde la resiliencia

El Valencia Basket ha firmado una de las mayores gestas de su historia tras culminar una eliminatoria que parecía prácticamente perdida al ir 0-2 abajo ante el Panathinaikos. La resiliencia, una de las señas de identidad del conjunto taronja durante toda la temporada, ha permitido completar una remontada histórica con tres victorias consecutivas en la serie.

La hazaña adquiere aún más valor por el contexto: en las 34 ocasiones anteriores en las que un equipo había comenzado perdiendo 0-2 en una eliminatoria de Euroliga, solo el Real Madrid había conseguido darle la vuelta, en la temporada 2022-23 ante el Partizan de Belgrado. Con este logro, el conjunto valenciano se une a esa exclusiva lista y se mete entre los cuatro mejores equipos del baloncesto europeo.

La defensa del Valencia Basket le da el pase a la Final Four de la Euroliga

El Valencia Basket construyó su victoria ante el Panathinaikos desde una defensa muy intensa y constante, que le permitió limitar al rival a 64 puntos y dejarlo en un 39% en tiros de campo (25/64). La clave estuvo en el control del rebote, con 46 capturas totales (32 defensivas), lo que redujo las segundas oportunidades del conjunto griego y permitió al equipo de Pedro Martínez imponer el ritmo del partido.

Además, el conjunto taronja elevó el nivel físico en los momentos decisivos, sumando 7 robos y 8 tapones, reflejo de una defensa agresiva y bien coordinada en ayudas tanto en el perímetro como en la pintura. Esa presión provocó 13 pérdidas del Panathinaikos, igualando las del Valencia, pero con la diferencia de que los locales supieron transformar muchas de esas acciones en puntos tras recuperación.

Los líderes del Valencia Basket aparecieron en el momento clave

El gran nombre propio del triunfo fue Brancou Badio, que firmó una actuación decisiva con 20 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias, 2 robos y 1 tapón en 28 minutos, liderando al equipo en el tramo más exigente de la eliminatoria. El base senegalés apareció especialmente en el tercer cuarto y volvió a ser determinante en el último, asumiendo el mando ofensivo y castigando a la defensa del Panathinaikos.

Junto a él, también brillaron en los momentos clave jugadores como Jean Montero y Braxton Key, ambos con 12 puntos, aportando energía ofensiva y continuidad cuando el equipo necesitaba puntos rápidos. Montero fue clave en el último cuarto con varias acciones consecutivas que rompieron el partido, mientras que Key aportó solidez en ambos lados de la pista con canastas importantes en transición.

Además, Darius Thompson y Sergio De Larrea sumaron triples decisivos en el momento en el que el Valencia Basket terminó de abrir brecha, confirmando un rendimiento coral que ha caracterizado al equipo de Pedro Martínez durante toda la temporada.