La eliminatoria entre Valencia Basket y Panathinaikos se ha convertido en una de las más intensas y polémicas de la temporada en la Euroliga. Más allá del nivel deportivo, la serie está marcada por un ambiente muy tenso, con momentos de máxima emoción en la pista y un constante clima de controversia alrededor de lo que ocurre fuera de ella.

Panathinaikos pide a Valencia Basket una solicitud a la Euroliga

La serie entre Valencia Basket y Panathinaikos ha llegado al límite con un quinto partido decisivo en Valencia. En este contexto, el presidente del club griego, Dimitris Giannakopoulos, sancionado por la Euroliga con tres partidos sin acceso a pabellones por su conducta en el Roig Arena, ha generado polémica al pedir públicamente poder estar presente en ese duelo final pese a la sanción vigente.

A través de redes sociales, Giannakopoulos ha instado tanto a Valencia Basket como a la organización de la Euroliga a reconsiderar su castigo, argumentando que su presencia debería permitirse en un partido de máxima trascendencia deportiva. Sus declaraciones han añadido más tensión a una serie ya muy caliente, marcada por protestas, cruces dialécticos y un ambiente muy cargado dentro y fuera de la pista.

Todas las sanciones recibidas por Panathinaikos

Dimitris Giannakopoulos ha sido sancionado en varias ocasiones por la Euroliga con medidas cada vez más duras. En el caso más reciente, recibió 3 partidos de suspensión y 10.000 euros de multa por su comportamiento en el Roig Arena, además de una restricción de acceso a los pabellones. A esto se suma una sanción previa de 100.000 euros por comentarios ofensivos en redes sociales contra árbitros, equipos y la propia competición.

A lo largo de los últimos años, las penalizaciones han sido aún más severas: una prohibición de acceso a partidos durante 10 meses en la liga griega (junto con una multa de 22.000 euros), una sanción reducida a 5 meses en la Euroliga tras una apelación, y multas puntuales de hasta 180.000 euros por incumplir restricciones y dirigirse a los árbitros durante eliminatorias. En episodios anteriores, incluso llegó a ser multado con cifras cercanas a 150.000 euros por amenazas e insultos, y el total acumulado de sanciones supera ampliamente el millón de euros.