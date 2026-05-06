Lo que buscará Valencia Basket en unos playoffs Euroliga no será nada sencillo. Los taronjas tendrán que darle la vuelta a una eliminatoria que está dos a cero y con los dos próximos encuentros a domicilio. Además, hacerlo en un estadio como el OAKA frene a una de las plantillas más caras de Europa no facilita la gesta. Por si fuera poco, los chicos de Pedro Martínez cargan con otro peso en la mochila.

La primera vez en la temporada para Valencia Basket

Valencia Basket viene de dos encuentros muy igualados frente a Panathinaikos en los playoffs de la Euroliga. El primero, con derrota tras aquella jugada final en la que Montero no pudo anotar. El segundo, con la canasta ganadora de Nigel Hayes-Davis. Sin embargo, no son las únicas dos derrotas recientes del conjunto de Pedro Martínez. BAXI Manresa y Real Madrid también han sido sus verdugos.

Pedro Martínez tendrá que ingeniárselas para frenar la pizarra diseñada por Ergin Ataman. Sin embargo, también tendrá que lidiar con el ánimo de los jugadores de Valencia Basket. El conjunto viene de vivir una sensación que aún no había vivido en todo el curso y es que ha acumulado por primera vez cuatro partidos seguidos con derrota. Un récord para mal que llega en el momento en el que más fE hace falta.

Unos playoffs Euroliga que se decidirán por detalles

Panathinaikos y Valencia Basket tienen algunas diferencias, pero también comparten similitudes en ciertas propuestas tácticas. Ambos conjuntos priorizan mucho las situaciones de uno contra uno de sus pequeños. Tanto Nunn y Shorts como Montero y Badio suelen tener un peso anotador y generador importante. En esa apuesta por el talento, la inspiración puntual puede inclinar la balanza en estos playoffs Euroliga.

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Noche de tercer partido de cuartos de final de EuroLeague en Atenas 💪



🏆 P3 1/4 @EuroLeague

✈️🆚 @Paobcgr

⌚ Miércoles, 20:15h

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Una de las grandes características de ambos equipos es su segunda unidad. Evidentemente la inversión de Panathinaikos no se puede comparar con la de Valencia Basket. Sin embargo, la buena confección taronja hace que haga bastante uso de su segundo quinteto. De hecho, los griegos en esta serie de playoffs Euroliga han apostado más por minutadas de sus estrellas, muchas por encima de 30, incluso de 35, que los valencianos. Habrá que ver si cambia algo ahora que los encuentros son a cara o cruz.