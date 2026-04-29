Los playoffs Euroliga empezaron para todos a excepción del Real Madrid Baloncesto. Sin duda alguna, el partido más emocionante fue el que enfrentó a Valencia Basket con Panathinaikos. Los de Ergin Ataman pusieron el 0-1 en la serie. Si el técnico turco ya fue tendencia en la previa, en el post no lo ha sido menos.

Ergin Ataman, el rey de los playoffs Euroliga

Ergin Ataman no acostumbra a ser especialmente querido fuera de su entorno de club. No solo es que haya tenido grandes polémicas con Barça Basket, Olympiacos o Real Madrid Baloncesto en el pasado, es que reciéntemente, en estos playoffs Euroliga, ha habido cruce de declaraciones con el técnico de Valencia Basket. Una circunstancia que bien explica su nivel de ‘hate’, es que inclusive se ha llegado a ganar la animadversión de la afición de Anadolu Efes, donde era todo un icóno.

🗓️ Two years to the day since Ergin Ataman became @Paobcgr head coach



Two #F4GLORY appearances in two seasons and guiding the team to winning their seventh ⭐️



What a ride it has been so far… pic.twitter.com/rWC9JiPnIB — EuroLeague (@EuroLeague) June 20, 2025

La falta de popularidad de Ergin Ataman parece directamente proporcional a su éxito. El polémico entrenador ha ganado 3 de las últimas 5 Euroleagues. El díscolo coach tumbó en finales al Real Madrid en dos ocasiones, con Efes y Panathinaikos. También al Barça Basket, de nuevo con los turcos. En los actuales playoffs Euroliga, contra Valencia Basket, ha vuelto a demostrar su capacidad para dominar la competición. Si bien mucho se habla de su excéntrico caracter, su pizarra volvió a hacer estragos en el rival.

El plan de Panathinaikos para crearle contexto a sus ‘bajitos’

Panathinaikos tiene muy claro como hacer daño a este Valencia Basket en estos playoffs Euroliga. Más allá de que el partido se decidiera por detalles, la realidad es que el planteamiento fue verdaderamente interesante. Ergin Ataman no es un técnico con un estilo muy elaborado, pero es un genio para dar contexto a sus estrellas. En este sentido, sin su gran cerebro, Kostas Sloukas, supo crear escenarios beneficiosos para Kendrick Nunn y un ‘rescatado’ del ostracismo TJ Shorts.

10 PTS in the first 4 MIN? 👀



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Ergin Ataman tenía muy claro que lo que más se iba a encontrar en estos playoffs Euroliga contra Valencia Basket era defensa de cambios, más, no estando Sloukas, su gran generador. Panathinaikos supo sacarle mucho partido a esta idea defensiva. El cuadro heleno jugó muchos minutos con Nigel Hayes-Davis al cuatro, un jugador con una movilidad lateral superlativa para su tamaño. Parte de la victoria se construyó a partir de ahí.

El flamante fichaje de Ergin Ataman iba al bloqueo directo constantemente con sus ‘bajitos’, pero no de cualquier manera, sino a jugar una situación de ‘flip’. Este concepto consiste en orientar la pantalla hacia un perfil y cambiar el lado de bloqueo rápidamente, haciendo que el defensor de bloqueador llegue tarde al cambio. A partir de esto, Nunn y TJ Shorts lograron muchas penetraciones liberadas que castigaron al Valencia Basket.

El scouting decidió la serie en favor de los griegos

Ergin Ataman siempre ha sido un maestro de crear con pautas muy sencillas contextos ofensivos. Por ejemplo, en su día Micic y Larkin brillaron en sus finales frente a Real Madrid y Barça Basket. Sin embargo, el genio turco, también sin complicarse en exceso, sabe hacer sufrir a sus oponentes. Panathinaikos planteó varios retos a los penetradores de Valencia Basket.

Panathinaikos lo tenía claro, tenía que sacar a Valencia de su ritmo. Ergin Ataman planteó una defensa muy agresiva desde el segundo 1 de posesión para evitar tiros en instantes iniciales. Además, cuando los grandes penetradores taronjas intentaban pisar zona, los griegos saltaban a la ayuda desde primera línea de pase.

Esta ayuda tan cercana forzaba a jugadores con excelso talento para romper y finalizar a ejecutar un pase, su habilidad menos desarrollada. Además, con ello, impedían que pisasen pintura. Esta circunstancia permitía muchos tiros de zonas centrales, pero muy pocos desde la esquina, la zona favorita del Valencia Basket. Un plan que sirvió para que los griegos pusieran el 0-1 en los playoffs Euroliga. Es cierto que la jugada final salió cruz, pero para ello hubo que llegar hasta ahí vivo en todo un Roig Arena.