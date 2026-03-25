El que fue uno de los fichajes estrella de Panathinaikos tras firmar una sólida etapa en la NBA no terminará la temporada con el equipo. El jugador queda fuera del roster en el tramo decisivo de la Euroliga —con la Final Four en Atenas— y tampoco estará en las últimas jornadas de la liga griega. Un enfrentamiento público con Ergin Ataman ha precipitado su salida a la agencia libre, donde ahora deberá decidir si busca nuevo destino inmediato o aplaza su regreso hasta el curso 2026-27.

Panathinaikos corta a Richaun Holmes

Se cierra la etapa de Richaun Holmes en Panathinaikos tras la rescisión de su contrato con efecto inmediato. El pívot, que llegó en verano con un acuerdo de 1+1, no continuará vistiendo la camiseta verde después de firmar unos promedios de 8 puntos, 4,3 rebotes y 9 de valoración en 19 partidos de Euroliga.

La situación se tensó definitivamente cuando Richaun Holmes protagonizó un desencuentro público con el técnico Ergin Ataman. Tras la contundente victoria de Panathinaikos por 103-78 ante AEK en la liga griega el pasado 15 de marzo, el entrenador no dudó en señalar directamente al pívot por su bajo rendimiento. Ataman criticó la falta de intensidad defensiva del equipo y fue especialmente duro con Holmes, a quien acusó de estar “dormido” en la pista, sin actividad en el pick and roll, lo que —según sus palabras— facilitó que el rival anotara 31 puntos en el primer cuarto.

Tras ese cruce de declaraciones, Richaun Holmes avivó la polémica con un mensaje en X acompañado de emojis de risa. El interior de Illinois, formado en Moraine Valley y Bowling Green de NCAA y con 492 partidos en la NBA, quedó fuera tanto de la jornada 32 de Euroliga como del duelo ante Panionios en la liga griega, lo que disparó los rumores sobre su inminente salida del conjunto ateniense.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Ρισόν Χολμς και του εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα του.



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Panathinaikos BC AKTOR announces the termination of its cooperation with Richaun Holmes. We thank him and wish him all the best in his life… pic.twitter.com/4nrzgj48QX — Panathinaikos BC (@Paobcgr) March 24, 2026

Finalmente, Panathinaikos optó por rescindir el contrato de Richaun Holmes, dejando en el aire su futuro inmediato. Todo apunta a que el pívot podría esperar al próximo curso antes de tomar una decisión, valorando tanto la opción de continuar en Euroliga como la posibilidad de regresar a la NBA. En clave verde, se trata de una baja sensible para el juego interior, que se suma a la salida semanas atrás de Omer Yurtseven rumbo a Estados Unidos.

Juego interior del Panathinaikos