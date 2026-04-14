Se percibe claramente que en el Panathinaikos y en el entorno de Ergin Ataman no están del todo satisfechos con la adaptación de TJ Shorts al equipo ateniense, pese a que apenas ha contado con oportunidades reales para mostrar su nivel. Al mismo tiempo, Jerian Grant se encuentra ya en la etapa final de su carrera. En este contexto, el conjunto del español Juancho Hernangómez se ve obligado a buscar un nuevo director de juego, y el nombre del posible relevo ya está sobre la mesa.

Jimmy Clark III en la agenda de Panathinaikos

Se anticipa una pequeña revolución en la plantilla del Panathinaikos cuando se abra la temporada baja de la Euroliga. Aun así, el objetivo inmediato es claro: llegar a Atenas como un candidato firme al título con un equipo plenamente competitivo y equilibrado. Sin embargo, en los despachos ya se empieza a mirar hacia posibles refuerzos, con especial atención a la mejora de una posición que Ergin Ataman lleva tiempo señalando como prioritaria.

No se espera la continuidad de TJ Shorts, ya que varios equipos de Euroliga están interesados en hacerse con sus servicios. Ante este escenario, el Panathinaikos habría fijado su principal objetivo para reforzar el backcourt junto a Nunn y Sloukas en Jimmy Clark III, actual jugador del Maccabi Tel Aviv. Capaz de alternar entre las posiciones de base y escolta, el jugador del estado de Georgia, formado en VCU y Duquesne, dio el salto al profesionalismo en 2024 con el Bnei Herzliya.

Fue en febrero de 2025 cuando firmó por el Maccabi Tel Aviv con contrato hasta junio de 2027, aunque su posible salida no supondría un gran obstáculo para los clubes que se hayan interesado en el base estadounidense. Ahora, según informa Israel Hayom, el jugador aparece como uno de los principales candidatos en el mercado, tras haberse convertido en muy poco tiempo en una pieza muy codiciada en el panorama europeo.

Tras las lesiones de Lonnie Walker e Ife Lundberg, el técnico Oded Kattash le otorgó mayor responsabilidad dentro del equipo, y Clark respondió a la perfección a la confianza recibida. En poco tiempo se consolidó como un líder, un jugador capaz de influir en ambos lados de la cancha. Sus promedios de 9.5 puntos, 1.8 rebotes, 4.3 asistencias y 1.3 robos lo han convertido en una pieza importante del seis veces campeón de Europa, mientras que muchos ya lo señalan como uno de los mejores defensores de la competición.

Jugadores que expiran contrato en Panathinaikos