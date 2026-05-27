¿Y si los Celtics se deshicieran de Jaylen Brown? Este rumor va cobrando fuerza desde la eliminación de la franquicia en primera ronda de los playoffs, después de desperdiciar una ventaja de tres a uno contra los Sixers. Especialmente porque la relación entre el jugador y la directiva habría empeorado.

Es cierto que Brad Stevens se apresuró a apagar el fuego, al igual que el propio jugador, pero Marc Stein y Jake Fischer informan que tres equipos estarían siguiendo de cerca la situación del MVP de las Finals 2024: los Blazers, los Hawks y los Rockets.

En Portland, Brown se incorporaría a un equipo en pleno ascenso, cuyo nuevo propietario (Tom Dundon) tiene intención de hacer grandes movimientos desde el principio. En Atlanta, se uniría a una franquicia también en crecimiento, y además en el estado de Georgia, de donde es originario. En Houston, reencontraría a un entrenador (Ime Udoka) con quien ya coincidió en Boston, y a un grupo que busca un líder para dar un paso adelante en los playoffs.

The Rockets are eyeing Jaylen Brown 👀



According to @TheSteinLine, Houston has the assets to put together a deal centered around KD or Sengun with future firsts attached.



Is there any package Celtics should actually consider? pic.twitter.com/7uDV5dQvrW — Celtics Lead (@CelticsLead) May 26, 2026

¿Jaylen Brown dispuesto a salir de Boston?

Elegible para una extensión de contrato de 142 millones de dólares a dos años a partir de julio, Brown sigue vinculado a los Celtics hasta 2029 y cobrará entre 57 y 65 millones de dólares en los próximos tres años. Recién incluido en el Segundo Equipo All-NBA, aunque esperaba mejor clasificación, podría querer convertirse en la gran estrella de un nuevo proyecto, especialmente después de brillar como primera opción sin Jayson Tatum esta temporada.

A punto de cumplir 30 años, Jaylen Brown lleva ya una década en Boston, nueve de ellos junto a Jayson Tatum. Pero con el nuevo convenio colectivo, que penaliza duramente a los equipos con mayor gasto, Brad Stevens podría estar tentado de romper su dúo estrella para reequilibrar la plantilla de Joe Mazzulla. La última offseason demostró que el presidente de operaciones de baloncesto no tiene miedo de separarse de jugadores importantes para preparar el futuro.