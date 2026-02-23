Con 32 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias en la victoria ante los Lakers, Jaylen Brown entregó de nuevo una actuación sólida. Sobre todo, los Celtics exhiben el segundo balance de la Conferencia Este y el cuarto de la liga. Lo que, antes del inicio de temporada, claramente no estaba escrito en las estrellas, ni realmente esperado.

Top four in 30-point games this season. pic.twitter.com/33hLdsEaj8 — StatMuse (@statmuse) February 23, 2026

LeBron elogia a Brown, pero no olvida 2024

Suficiente para sorprender y también recibir cumplidos por parte de los adversarios. LeBron James así se despachó con varios comentarios elogiosos sobre el líder de los Celtics, recordando primero que no había olvidado cierto momento de 2024…

“Nuestra relación ha sido respetuosa, aparte de la tontería que dijo sobre Bronny en Summer League. Pero sin eso, todo va bien”, recuerda el jugador de los Lakers, en referencia a imágenes de Jaylen Brown, filmado al borde de la cancha que decía que el hijo de LeBron no tenía el nivel NBA. “Volvió sobre ello en las redes sociales, pero es otra historia. Brown es excelente y juega un muy buen baloncesto”.

Al punto, para el cuádruple MVP de la temporada regular, de ser un candidato creíble al trofeo individual más prestigioso de la liga. Como Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic o incluso Cade Cunningham, quien también estima tener el perfil.

“Para el MVP, no entiendo que su nombre no sea evocado. Nadie apostaba por ellos al inicio de temporada y promedia ¿qué? ¿30 puntos o justo debajo? Lo digo, es un concurso de popularidad”, indica LeBron James. “Como todo el mundo decía que haría una mala temporada, usó eso como motivación. El equipo que ganó el título fue remodelado y se motiva así, para mantenerlos a flote. Juegan bien y es gracias a él y a los demás. Ha dado un salto”.

Brown agradece los cumplidos del “mejor de todos los tiempos”

El MVP de las Finales 2024 confirmó recientemente este análisis. Desde el inicio de temporada, acumula 29.2 puntos (48% de acierto en tiros), 7 rebotes y 4.9 asistencias de promedio. Es de lejos su mejor ejercicio en carrera y cifras que son dignas de un MVP, llevando a un equipo de Boston disminuido por la ausencia de Jayson Tatum y las salidas de Jrue Holiday y Kristaps Porzingis.

“Soy el mejor two-way player del mundo”, repite el campeón NBA 2024, quien ya decía eso a principios de enero. “Juego de ambos lados de la cancha. Noche tras noche, estoy presente, y es difícil. Soy un líder. Ayudo a mi equipo. Empujo a mi equipo, le doy confianza, lo que no siempre se ve en las cifras. Soy un ganador”.

Si no necesita a los demás para lanzarse flores o al menos afirmar sus cualidades, Jaylen Brown toma obviamente con placer los cumplidos lanzados por LeBron James, “sin duda el mejor jugador de todos los tiempos”, juzga. “Estoy agradecido. Cuando llegué a la liga, mi primera titularidad fue contra los Cavaliers y después del partido, me había dicho que sería All-Star un día, que sería un gran jugador. Hablamos, durante el All-Star Game, de ese momento hace 10 años. Sonrió y me dijo que no estaba sorprendido por lo que estoy haciendo en este momento”.