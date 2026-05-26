Olympiacos se proclamó campeón de la máxima competición del viejo continente. El roster del equipo heleno está plagado de superestrellas. Sin embargo, justo el suplente de su MVP, Alec Peters, ha sido uno de los nombres propios de la Final Four. Su nombre parecía estar vinculado con Olimpia Milano en el mercado de fichajes Euroliga.

Olimpia Milano teme otro caso Milutinov en el mercado de fichajes Euroliga

Hace ya tiempo que Olimpia Milano acordó los términos con el campeón Euroliga Alec Peters para hacerse con sus servicios en el mercado de fichajes. El aterrizaje del tirador de Olympiacos en Italia se da por hecho, pero los precedentes entre estos dos clubes y situaciones muy similares tienen intranquilo al conjunto milanés.

Alec Peters struggled to find the right words as he and Olympiacos finally won the Euroleague by beating Real Madrid in OAKA.



Click the link below to head to our YouTube channel for more coverage. https://t.co/y0d0qlASOW pic.twitter.com/9DbXKzeLxp — Ball in Europe (@ballineurope) May 25, 2026

La pasada campaña, Olimpia Milano también tenía muy avanzada la incorporación de un jugador de Olympiacos. Por aquel entonces, la Final Four Euroliga no había sonreído al club heleno y el mercado de fichajes ponía a Nikola Milutinov en Milán. Sin embargo, la consecución del título liguero contra Panathinaikos y la lesión de Fall llevaron a un giro de los acontecimientos y acabó quedándose. Por ello, el insider experto en mercado de fichajes, Alessandro Maggi, ha informado de una cierta preocupación en la entidad italiana.

Alec Peters, un MVP sin ego

La llegada de Alec Peters a Olimpia Milano genera especial ilusión. El nivel mostrado en la Final Four le avala. Sin embargo, el rendimiento en Euroliga tras la salida de Vezenkov en el mercado de fichajes de hace dos temporadas lleva a pensar que tiene un techo elevadísimo. El cuatro americano ha vivido mucho tiempo a la sombra de una superestrella y en su pico de madurez muchos ya tienen ganas de verle liderando un equipo.

Estadísticas en la final de la Euroliga