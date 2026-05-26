Los Angeles Lakers está evaluando la posibilidad de reunir a Luka Dončić con uno de sus socios preferidos en la NBA: Kyrie Irving, con quien jugó en los Dallas Mavericks. Sin embargo, esto solo ocurriría si LeBron James decide marcharse del equipo.

Luka Dončić e Kyrie Irving

La idea de los Lakers de traer a Kyrie Irving es un movimiento para que el esloveno se sienta aún más a gusto en Los Ángeles, según Brandon Robinson de Scoop B Radio. Luka ya ha dejado claro que quiere a Austin Reaves en el equipo la próxima temporada, petición que el front office prevé atender.

The Lakers have reportedly considered to option of re-uniting Kyrie Irving and Luka Doncic if LeBron James departs this offseason 👀



34 year-old Irving has been brought up in trade rumors over the past week with rival executives questioning his timeline with the young Mavericks… pic.twitter.com/Cr8VtxGx5v — Basketball Forever (@bballforever_) May 24, 2026

A pesar de la gran amistad con Reaves, Kyrie sigue siendo el compañero de juego favorito de Dončić. Juntos llevaron a los Mavs a las Finals de la NBA en 2024, aunque fueron superados por los Boston Celtics en cinco partidos. La temporada siguiente, los dos fueron separados.

Rob Pelinka, sin embargo, tiene una gran cuestión que evaluar antes de avanzar en una posible negociación: la salud física de Irving, que se rompió el ligamento cruzado de la rodilla izquierda en 2025 y se perdió la última temporada completa. Además, el jugador ya tiene 34 años. Por mucho que se recupere de la lesión, habrá que observar su nuevo ritmo de juego tras más de un año de inactividad. Este puede no ser un movimiento muy ventajoso para los Lakers.

Kyrie Irving as a Maverick (23-25):



25.5 PPG

4.9 RPG

5.1 APG

49/40/92%

128 GP



A lot of contenders can use him…👀 pic.twitter.com/a35MJDDHw5 — Polymarket Hoops (@PolymarketHoops) May 22, 2026

¿Y LeBron James?

Traer un jugador del calibre de Kyrie Irving exige una inversión económica importante, por lo que esto solo ocurriría si LeBron James rechaza la propuesta que los Lakers deben hacerle en los próximos meses.

El veterano ya anunció que solo tomará una decisión entre finales de julio y principios de agosto. Hasta entonces, Pelinka tendrá las manos atadas sin saber cuánto dinero tendrá disponible para reforzar el equipo. El movimiento máximo antes de la decisión de LeBron debería ser la extensión de contrato de Austin Reaves.