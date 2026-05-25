El mercado de la Euroliga está especialmente caliente en las últimas semanas, con movimientos, rumores y negociaciones que no dejan de sucederse. En este contexto, el actual campeón, Olympiacos, se ha convertido en el gran protagonista, acaparando titulares y centrando la atención por su ambición de seguir reforzando la plantilla de cara a la próxima temporada. Valencia Basket está siendo el gran perjudicado.

Braxton Key suena para fichar por Olympiacos

Braxton Key se ha convertido en uno de los nombres propios del mercado tras su gran rendimiento con Valencia Basket, especialmente en los playoffs de la Euroliga. Su energía defensiva, versatilidad y capacidad para impactar en ambos lados de la cancha han elevado su cotización justo cuando finaliza contrato este verano con la entidad taronja.

En ese contexto, el interés de los grandes clubes ha aparecido en las últimas horas. Según ha informado Tribuna Deportiva, Olympiacos aparece como una opción muy seria para ser el nuevo equipo de Braxton Key. El alero estadounidense ha demostrado que puede tener nivel del actual campeón de la Euroliga y sus números así lo respaldan: 6,3 puntos, 3,5 rebotes y 1,1 asistencias en unos 16,9 minutos por partido.

Olympiacos también quiere llevarse a Jean Montero del Valencia Basket

La posible salida de Jean Montero rumbo a Olympiacos ha generado bastante debate en el entorno de Valencia Basket, no tanto por la marcha en sí, sino por las condiciones económicas de la operación. El base dominicano, uno de los jugadores más determinantes del equipo esta temporada, podría cambiar de aires mediante un acuerdo de tres años, con un traspaso que rondaría los 500.000 euros.

En lo deportivo, Jean Montero ha firmado una campaña sobresaliente en la Euroliga, consolidándose como uno de los líderes ofensivos del conjunto taronja. Durante la temporada ha promediado alrededor de 13-15 puntos, 4 asistencias y más de 2 rebotes por partido, destacando especialmente en el tramo final y en la fase de playoffs, donde elevó su impacto en anotación y dirección.

Los movimientos de Olympiacos en la Euroliga

Tras proclamarse campeón de la Euroliga, Olympiacos no quiere conformarse y ya prepara una profunda remodelación de su plantilla, especialmente en el perímetro. Aparte de la posible llegada de Jean Montero, el club griego también negocia incorporar a Codi Miller-McIntyre para reforzar la dirección de juego, lo que podría generar una gran acumulación de bases junto a jugadores como Thomas Walkup o Cory Joseph. A la vez, el club valora salidas importantes como la de Shaquielle McKissic.