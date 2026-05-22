Su posible destino más comentado es Cleveland. Si la temporada 2026-27 fuera su gira de despedida, regresar donde todo comenzó tendría un sentido enorme.

La posible salida de los Lakers

Este jueves, la estrella de 41 años intensificó los rumores de un regreso a Cleveland con un gesto aparentemente discreto: dio ‘me gusta’ a una publicación en redes sociales en la que aparece con el uniforme de los Cavaliers y el mensaje “vuelve a casa”.

Puede que haya sido una simple muestra de cariño hacia el equipo con el que fue campeón en 2016, o puede que sea una señal de que esa es su opción preferida, independientemente del salario.

The Cavs are interested in BOTH trading for Giannis and a LeBron reunion in the same offseason:



Cleveland has the assets to appeal to Milwaukee, who is long after Evan Mobley as their centerpiece for the future.



LeBron also has a mutual interest in returning to Cleveland and is… pic.twitter.com/9Bi7329QCj — Polymarket Hoops (@PolymarketHoops) May 21, 2026

Si regresara al equipo que lo eligió en el Draft, tendría grandes opciones de conquistar un título junto a James Harden y Donovan Mitchell, y eso es lo que más desea LeBron: retirarse como campeón. Los Cavaliers, por cierto, están disputando las Finales de la Conferencia Este por primera vez sin él, lo que demuestra la solidez del elenco actual.

Los Lakers quieren retener a LeBron

LeBron James se convirtió en agente libre sin restricciones al término de la temporada y escuchará propuestas de varios equipos. Pese a las apuestas por Cleveland, Los Ángeles sigue siendo una opción muy real para su retirada.

Rob Pelinka ya ha dejado claro que quiere mantener al veterano en el equipo, y así se lo ha transmitido directamente al propio LeBron. El problema es el salario que pueden ofrecerle y cómo eso puede condicionar la capacidad de reforzar el plantel durante el offseason.

La renovación de Austin Reaves parece encaminarse, lo que dejaría al front office con un margen de aproximadamente $40 millones. Ese dinero tendrá que ser suficiente para retener a la estrella de 41 años y traer refuerzos que conviertan a los Lakers en un equipo competitivo.