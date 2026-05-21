El mercado ACB vive un momento de profunda transformación, marcado por la creciente influencia de la NCAA, que se ha convertido en un destino cada vez más atractivo para jóvenes talentos formados en Europa. La posibilidad de acceder a mejores condiciones económicas, mayor exposición mediática y un escaparate directo hacia la NBA está provocando una fuga constante de jugadores, generando preocupación en los clubes españoles.

Michael Ruzic jugará en la NCAA con la Universidad de LSU

Michael Ruzic ha decidido dar el salto a la NCAA tras una temporada de crecimiento en el Joventut de Badalona, donde ha ido ganando protagonismo en la rotación de Dani Miret, especialmente tras la baja de Ante Tomic. El interior croata ha dejado buenas sensaciones en la Liga Endesa, con una media aproximada de 6,5 puntos y 3,6 rebotes por partido, consolidándose como uno de los jóvenes con mayor proyección del conjunto verdinegro.

Según distintas informaciones, su destino será la Universidad de LSU (Louisiana State University), uno de los programas más potentes del baloncesto universitario estadounidense. Allí buscaría dar un paso más en su desarrollo físico y técnico en un entorno de máxima exigencia, con la vista puesta en mejorar su proyección de cara a futuros escenarios profesionales como el Draft de la NBA.

Michael Ruzic: una de las grandes joyas del Joventut Badalona

Michael Ruzic ha sido considerado en los últimos años uno de los grandes proyectos de futuro del baloncesto español y europeo. Interior de 2,06–2,08 metros y apenas 19 años, formado en la cantera del Joventut de Badalona, ha destacado desde etapas muy tempranas por su versatilidad como “cuatro abierto”, su capacidad para correr la pista y su madurez táctica pese a su juventud.

Su progresión ha sido seguida de cerca por ojeadores de la NBA y del baloncesto universitario, hasta el punto de aparecer repetidamente en el radar del Draft, algo poco habitual para jugadores tan jóvenes en la Liga Endesa. En su decisión de marcharse a la NCAA también aparece el debate habitual en este tipo de movimientos: la fuga de talento europeo hacia el sistema universitario estadounidense. La NCAA ofrece mayor exposición mediática, instalaciones de primer nivel y un escaparate directo hacia la NBA, pero a la vez implica un cambio radical en la formación, el ritmo competitivo y la estabilidad de proyectos que en Europa suelen estar más estructurados desde edades tempranas.

Listado de talentos que se han marchado a NCAA