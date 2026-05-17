La fuga de talento joven español hacia la NCAA no se detiene y ya supone un desafío serio para las ligas europeas. A los casos de promesas de cantera como Sayon Keita o Boumtje-Boumtje del Barça Basket, se suman ahora jugadores con experiencia en la Liga Endesa, atraídos por contratos millonarios en universidades estadounidenses, ya sea por una o dos temporadas. Este es el listado de jugadores que podrían hacer las maletas rumbo a Estados Unidos.

Jugadores ACB con destino NCAA

Michael Ruzic – Joventut Badalona

El fenómeno NIL sigue golpeando con fuerza al baloncesto europeo y el último nombre en entrar en escena es el de Michael Ruzic. El croata ya estuvo en el radar de la NCAA la pasada temporada, pero el interés ha crecido de forma notable y varias universidades preparan ya su ofensiva para hacerse con él.

BYU aparece como el gran favorito para incorporarlo el próximo curso, con una propuesta económica espectacular sobre la mesa. Además del impacto financiero, Ruzic contempla la NCAA como una vía ideal para potenciar su proyección y explorar sus opciones de cara al Draft de la NBA.

Matteo Spagnolo – Baskonia

El base italiano Matteo Spagnolo fue seleccionado en el Draft de la NBA de 2022, concretamente en el pick 50 por los Minnesota Timberwolves. Desde entonces, su carrera ha pasado por el ALBA Berlin y, desde el pasado verano, forma parte de Kosner Baskonia.

Ahora, la opción de dar el salto a la NCAA ha ganado mucha fuerza en las últimas semanas y todo apunta a que Spagnolo podría anunciar próximamente su compromiso con alguno de los grandes programas universitarios de Estados Unidos.

Lee Aaliya – UCAM Murcia

La presencia argentina en la NCAA de cara a la temporada 2026-27 apunta a crecer de forma exponencial en las próximas semanas, especialmente con varios internos llamados a marcar el futuro del básquet albiceleste.

Uno de los nombres destacados es Lee Aaliya. Tras un intento frustrado en 2023 después del Mundial U19 con Michigan, el actual jugador del UCAM Murcia vuelve a estar en el radar del baloncesto universitario estadounidense y maneja varias ofertas potentes para dar, ahora sí, el salto a la NCAA.

Juan Fernández – Bàsquet Girona

El ala-pívot argentino Juan Fernández promedia 8 puntos y 4,5 rebotes con el Bàsquet Girona en 18 partidos de Liga Endesa esta temporada. Ahora, todo apunta a que los LSU Tigers (hay más opciones posibles para su desembarco NCAA) están muy interesados en incorporarlo de cara al curso 2026-27, según informa Olga Lorente.

El jugador internacional de Santa Fe, que cumplirá 24 años el próximo 21 de noviembre, contempla esta oportunidad como una vía ideal para asegurar un importante contrato económico y afrontar lo que podría ser su último año de elegibilidad en la NCAA.

Kostas Kostadinov – MoraBanc Andorra

Kostas Kostadinov se plantea dar el salto a la NCAA pese a tener contrato en vigor con el MoraBanc Andorra. El pívot búlgaro, de 23 años y considerado cupo de formación en la ACB —una condición cada vez más valiosa y problemática para los clubes de cara a la próxima temporada de Liga Endesa—, ha despertado el interés de varias universidades estadounidenses. Entre los programas que siguen de cerca su situación aparece Wisconsin, según informó Olga Lorente.

Tándem Joventut Badalona

A la posibilidad de ver a varios jugadores del equipo filial y de la Liga U22 poner rumbo a la NCAA, entre ellos Èric del Castillo, se suma ahora la posible salida del dúo formado por Yannick Kraag y Miguel Allen, además del mencionado Ruzic al inicio, siguiendo un camino parecido al de Rubén Prey, Iker Garmendía o Conrad Martínez.

Ambos, piezas importantes en la rotación de Dani Miret, contemplan seriamente la opción de incorporarse al baloncesto universitario estadounidense y ya trabajan en encontrar el mejor escenario posible para desembarcar en la NCAA.

Agustín Ubal – Bàsquet Manresa

El exterior uruguayo, de 22 años y 1,99 metros, destaca por su polivalencia para ocupar cualquiera de las tres posiciones del perímetro, además de un juego vertical, intenso y agresivo. Formado en la cantera del Barça Bàsquet, pasó posteriormente por cesiones en Breogán, Bilbao Basket y Club Baloncesto Palencia. Ya desvinculado del Barça, firmó por el CB Granada y esta temporada está dejando buenas sensaciones en el Bàsquet Manresa, donde promedia 10 puntos y 3,3 rebotes.

Pese al interés despertado en la ACB, entre ellos Unicaja Málaga, según informa SUR, la posibilidad de dar el salto a la NCAA aparece ahora mismo como el escenario más probable para su futuro inmediato.

Yannick Nzosa – San Pablo Burgos

El pívot congoleño Yannick Nzosa estudia la posibilidad de dar el salto a la NCAA mientras define los próximos pasos de su carrera deportiva y académica. Actualmente, el jugador está vinculado al San Pablo Burgos en la Liga Endesa (ACB), donde actúa cedido por el Unicaja Baloncesto, con promedios de 2.6 puntos y 1.1 rebotes en 28 encuentros de ACB.

Mirada a Primera FEB

No solo los equipos de la ACB y las canteras españolas están viendo este fenómeno: la Primera FEB también empieza a sufrir el impacto del interés de la NCAA. Varios jóvenes talentos podrían dar el salto al baloncesto universitario estadounidense, entre ellos Michael Caicedo, actualmente en el Club Melilla Baloncesto, y Hugo López, vinculado al Movistar Estudiantes.