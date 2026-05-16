El Barça Basket sigue progresando en la única competición en la que está vivo. Las expectativas por momentos fueron muy bajas. Sin embargo, la realidad es que ya ocupan la segunda plaza. El tramo final se valoraba en positivo y ponía los cimientos de una futura revolución veraniega. No obstante, esta semana podría ser todo un terremoto para la entidad, más con La Laguna Tenerife de por medio.

El proyecto del Barça Basket podría perder fuelle

Los últimos resultados en Liga Endesa han situado al Barça Basket en la zona noble. Sin embargo, la inestabilidad en la que viene sumido el conjunto poco o nada ayuda a sostenerlo. Esta semana los rumores de adiós de Xavi Pascual se avivaron. Las supuestas conversaciones con Ibon Navarro fueron desmentidas por su agente. Asimismo, el propio club azulgrana sacó un comunicado secundando la continuidad de su entrenador. A pesar de ello, las informaciones de muchos expertos no van por ahí.

𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐭 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐂 𝐁𝐚𝐫𝐜𝐞𝐥𝐨𝐧𝐚.https://t.co/n1j4qlQf3I — Barça Basket (@FCBbasket) May 15, 2026

La inestabilidad del proyecto no es la óptima y lo que tienen esta jornada por delante no parece ayudar. El Barça Basket se medirá a La Laguna Tenerife, que parece tenerle pillado la medida. En el encuentro de ida de Liga Endesa ya se impuso el cuadro insular. El pasado curso sucumbieron ante los canarios tanto en ACB como en Copa del Rey. La semana no es la idónea para una dolorosa derrota.

La Laguna Tenerife, pros y contras culés para el choque de Liga Endesa ACB

Este Barça Basket ha ido evolucionando con la temporada. En sus inicios con Xavi Pascual practicaban un baloncesto más rápido, heredado de las etapas de Grimau y Peñarroya. Sin embargo, poco a poco el modelo de bajas posesiones del de Gavá ha ido imponiéndose. En este contexto La Laguna Tenerife son los reyes de la Liga Endesa ACB. No obstante, el talento juega en favor del FC Barcelona que, si no le sacas de su ritmo, siempre tiene más visos de ganar.

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La quarta consecutiva! La 22a del curs. pic.twitter.com/Fn25Nd68uD — Barça Basket (@FCBbasket) May 14, 2026

A pesar de que el conjunto canario puede sufrir imponiendo el ritmo del Barça Basket, también tiene muchos argumentos para llevarse el choque de Liga Endesa. Si hay algo que hace daño a este Barça Basket es el juego de pick and roll. Cuando alguien piensa en esta situación en el contexto ACB, a muchos les vendrá a la cabeza La Laguna Tenerife. Los de Txus Vidorreta llevan todo el curso haciendo las delicias con Shermadini, Huertas, Jaime, Guerra…