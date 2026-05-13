Hace tiempo que el mercado de fichajes del Barça Basket es uno de los temas más candentes en el panorama Euroliga y Liga Endesa ACB. Tanto piezas de la competición nacional, como Trent Forrest, David DeJulius o Luwawu-Cabarrot, como de la máxima competición europea, como Alpha Diallo, Mike James o Joshe Nebo se llevan los titulares de la entidad.

Alpha Diallo se cae en el mercado de fichajes Euroliga para el Barça Basket

A pocos extrañó el interés del Barça Basket en un perfil contrastado en el mercado de fichajes Euroliga como es Alpha Diallo. El alero tiene muchos de los atributos que Xavi Pascual suele querer para sus equipos. Cuando parecía todo atado, parece que la operación se cae y el ex de AS Mónaco acabará recalando en Dubai BC. No obstante, los culés podrían volver sobre sus pasos.

🔵🔴🇦🇪 El fichaje fallido de Alpha Diallo por el FC Barcelona y su llegada al Dubai Basketball #Euroleague pic.twitter.com/BMEuQ5pUlD — Eder Rebollo (@eder94rebollo) May 12, 2026

El Barça Basket vuelve a estar ojo avizor en el mercado de fichajes por un alero y, tras caerse el jugador Euroliga, podrían volver a su opción en Liga Endesa ACB. Luwawu-Cabarrot fue uno de los nombres propios. El jugador gustaba a Xavi Pascual y su aclimatación a España, siendo además referencia en Euroleague, daba muchas garantías. La operación se enfrió, pero según ha informado Mundo Deportivo podría reactivarse tras el batacazo con el guineano.

Luwawu-Cabarrot, pros y contras del movimiento más sonado en el mercado de Liga Endesa ACB

A pesar de que Luwawu-Cabarrot sea uno de los mejores jugadores de la Euroliga, Alpha Diallo contaba con algo más de caché en el mercado de fichajes. Sin embargo, el excelso nivel mostrado por el francés en competición europea y Liga Endesa ACB le convierten en un perfil top para un Barça Basket necesitado de cambios. Eso sí, poco o nada tienen que ver ambos jugadores.

Alpha Diallo es un jugador con mucha menos necesidad de balón. Un perfil que elevaba una característica que mucho necesita este Barça Basket, el nivel físico y de contacto. A pesar de no ser un fino estilista, su capacidad anotadora no es mala. Un tres con cuerpo de cuatro, nada que ver con Luwawu-Cabarrot.

Luwawu-Cabarrot es lo apuesto. Su altura es de alero, pero su habilidad de escolta. El baskonista genera en bote con tanta soltura o más que sin balón, un tres atípico. Defensivamente no es un jugador destacado, pero está lejos de ser una debilidad. Si bien como ala disminuye el techo físico del equipo, al dos eleva, y mucho, la planta del quinteto. El salto en lo atlético que busca el Barça Basket podría venir por ahí.