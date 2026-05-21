En paralelo a la gestión de sus agentes libres, los Pistons van a retocar el plantel este verano con la esperanza de mantenerse en lo más alto del Este, y por qué no ir todavía más lejos en playoffs, después de quedarse a un paso de la final de conferencia.

Langdon ya sabe qué le falta a Detroit

El General Manager de la franquicia ya ha identificado un área de mejora. “Cuantos más manejadores de balón puedes tener en la pista, mejor. Ves que los equipos ganadores tienen muchos jugadores capaces de hacerlo, ya sea iniciando la acción en transición o ejecutando en la media cancha, logrando penetrar en la pintura y tomando decisiones“, señaló el dirigente.

El Thunder, finalista de la Conferencia Oeste, es probablemente la mejor ilustración de ese modelo: un plantel construido en torno a jugadores polivalentes, sin un base tradicional en el sentido estricto, que se apoya mucho en el drive and kick. Los Pistons, en cambio, tienen a Cade Cunningham.

Not gonna be doing the Cade Cunningham “Robin” talk, nope. pic.twitter.com/yXLSeDYyzz — Woodward Sports Network (@woodwardsports) May 18, 2026

Cunningham: el jugador más cargado de los playoffs

El líder del equipo fue el jugador con más pérdidas de balón en estos playoffs, con 5,6 por partido, y también el que registró el mayor Usage Percentage de toda la postemporada: 31,5%, por delante de Jalen Brunson, Donovan Mitchell y LeBron James. ¿El segundo de Detroit en esa categoría? Paul Reed, con 26,6% — y es un pívot suplente.

El GM considera que añadiendo más manejadores de balón junto al All-Star, además de los numerosos tiradores ya presentes en el plantel como Duncan Robinson y Kevin Huerter, el ataque de los Pistons ganaría en variedad y se volvería más difícil de defender.

“Vamos a analizar algunos de esos aspectos. Y creo que simplemente espaciar el campo y tirar ayuda. Creo que todo el mundo sabía que esa era un área en la que podríamos tener alguna dificultad“, continuó el dirigente, consciente de que encontrar ese perfil de jugador capaz de quebrar la primera línea defensiva no es sencillo.

“Trabajar en esos problemas podría ayudar. Pero esos perfiles son difíciles de encontrar, a veces cuestan caro, y los otros equipos no siempre quieren desprenderse de ellos”, concluyó Trajan Langdon.