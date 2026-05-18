El mercado de la Euroliga ya empieza a moverse con fuerza de cara a la próxima temporada, con varios clubes importantes rastreando oportunidades para reforzar sus plantillas. Los equipos con aspiraciones como el Real Madrid están siendo vinculados con jugadores de renombre que podrían haber acabado en sus respectivas plantilas y que lo pueden volver a intentar en verano.

El Real Madrid intentó fichar a Daniel Theis

Tal y como ha avanzado el periodista Andrea Calzoni, el Real Madrid ha mostrado un fuerte interés en Daniel Theis de cara a la próxima temporada. El club blanco llegó a presentar una oferta al pívot alemán, que fue rechazada por el jugador, ya que su prioridad actual es explorar el mercado como agente libre para intentar conseguir un contrato más alto en términos económicos.

Aun así, su situación sigue siendo seguida de cerca por varios equipos europeos y de la NBA, que permanecen atentos a cualquier movimiento. Theis viene de una temporada sólida con el AS Monaco Basket en la EuroLeague, donde ha mantenido un rendimiento constante en el juego interior. Sus números reflejan su impacto: alrededor de 9,7 puntos y 5 rebotes por partido en la campaña 2025-26, con buenos porcentajes de tiro y experiencia en ambos lados de la pista.

¿Por qué el Real Madrid buscó el fichaje de Daniel Theis?

El Real Madrid veía en Daniel Theis una solución directa a uno de los problemas más evidentes de su plantilla: la rotación interior. El equipo ha sufrido durante toda la temporada la falta de un pívot fiable y constante más allá de Edy Tavares, con momentos de debilidad cuando el caboverdiano no está en pista o cuando han aparecido lesiones en la pintura.

Esta dependencia ha obligado a la dirección deportiva a acudir al mercado en busca de un perfil experimentado, capaz de rendir en Euroliga y aportar equilibrio inmediato en ambos lados de la cancha. En ese contexto, Daniel Theis encaja a la perfección, aunque también ha despertado el interés de otros grandes del baloncesto europeo, como el Barça Basket, que ya lo tenía en su agenda dentro del proceso de reestructuración de su juego interior.

Números de Daniel Theis en la Euroliga con AS Mónaco