El Barça Basket volvió a caer en Liga Endesa ACB y ahonda en una crisis que, a diferencia de anteriores, también golpea al cuadro en Euroliga. Los refuerzos esta temporada ni están si se les espera. Sin embargo, parece que la dirección deportiva tiene claro que hay que dar un giro. Todas las miradas ya puestas en el verano.

Una estrella para la pintura del Barça Basket

No son unos pequeños retoques lo que necesita este Barça Basket. La entidad del club le obliga a alzar títulos y van dos temporadas en blanco, con esta tercera mal encaminada. Las cosas no pintan bien y la plantilla necesita un lavado de cara. Los objetivos que parece tener en mente la dirección deportiva en el mercado de fichajes no son jugadores cualquiera. Piezas como Luwawu-Cabarrot, Moses Wright, Daniel Theis o Sylvain Francisco no son precisamente de rotación.

De todos los problemas que tiene este Barça Basket hay uno que es especialmente grave, la pintura. Las temporadas han pasado por Jan Vesely y sus mejores partidos ya están jugados. Willy nunca acabó de funcionar y Fall es un parche que no convence. Por ello, se han vinculado muchos jugadores top para esa posición. En este sentido, el periodista de COPE Nacho Bravo ha puesto sobre la mesa un nombre que suscita interés en el FC Barcelona, Daniel Theis.

Daniel Theis, varios motivos para un fichaje top Euroliga

El primer motivo que hace de Daniel Theis una opción suculenta para el Barça Basket, como bien comenta el periodista experto en mercado de fichajes es su situación contractual. Daniel Theis finaliza contrato con AS Mónaco y parece poco probable que continúe en una entidad con esos problemas. No tener que pagar buy-out y que, justo este curso, no ha sido un año de revalorización del jugador, le hacen una opción interesante. Sin embargo, hay más motivios.

🗨️ Nos dicen, nos cuentan…



🔵 Daniel Theis, es uno de los nombres que maneja el FC Barcelona de cara a la próxima campaña.



🔴 EL pívot alemán acaba contrato y no seguiría en Mónaco. Jugador de doble vía, duro en defensa y con puntos en ataque.



ℹ️ @bnacho1774 pic.twitter.com/AIf6ScUCVH — Rumores de Basket ⚪🟡 (@rumoresBasket) March 15, 2026

Muchos pensarán que Daniel Theis y Jan Vesely tienen poco o nada que ver. La imagen que tienen muchos en la retina del checo es ese jugador dominador de los cielos, pero poco o nada tiene que ver con la mejor versión vista en el Palau. Si por algo ha destacado el center del Barça Basket es por su IQ ofensivo, su dominio del short roll y su solidez en defensa de pick and roll. En este sentido, Daniel Theis es un perfil realmente similar. Sus espacios de juego y su calidad distribuyendo desde poste alto pueden hacer olvidar al veterano interior. De hecho, ya estuvo sobre la mesa hace dos veranos en el mercado de fichajes.