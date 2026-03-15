El Barça Basket ya trabaja en la planificación de la próxima temporada con el objetivo de reforzar su plantilla y dar un nuevo impulso al proyecto deportivo. Tras un curso con altibajos, la dirección deportiva analiza distintas opciones en el mercado para mejorar el juego interior y aumentar el nivel competitivo del equipo de cara a los próximos años. El primer fichaje podría estar al llegar si acepta la oferta de contrato.

El contrato del Barça Basket a Moses Wright

El Barça Basket está interesado en fichar a Moses Wright para reforzar el juego interior de cara a la próxima temporada, en una remodelación que tiene en mente el club azulgrana. El jugador del Zalgiris Kaunas está realizando una gran campaña en la Euroliga, donde destaca por su rendimiento con 13 puntos y 6,2 rebotes por partido, siendo uno de los pívots más valorados de la competición.

Tal y como ha desvelado el periodista Shot Vetakis, el Barça Basket le ha ofrecido un contrato de dos temporadas, es decir, hasta el verano de 2028, por un total aproximado de 3,4 millones de dólares. Wright vería con buenos ojos la posibilidad de unirse al conjunto azulgrana, y su llegada podría ser el primer paso en la renovación del juego interior del equipo.

La revolución del Barça Basket con los primeros nombres

El Barça Basket prepara muchos cambios para la próxima temporada, ya que varios jugadores terminan contrato y el club quiere renovar gran parte de la plantilla. La idea es construir un equipo más equilibrado alrededor de Xavi Pascual, después de dos años con resultados por debajo de lo esperado y sin títulos importantes.

La directiva ya analiza posibles fichajes para mejorar el equipo, sobre todo en el juego interior y en el puesto de base. Entre los nombres que suenan están Moses Wright, Timothé Luwawu-Cabarrot y Sylvain Francisco, jugadores que podrían reforzar la plantilla y ayudar al Barça Basket a volver a competir al máximo nivel en Europa.

Las elecciones del Barça y la sección de baloncesto

Las elecciones a la presidencia del FC Barcelona, previstas para este domingo 15 de marzo, pueden influir en el futuro del Barça Basket. Si el proceso se resuelve pronto entre Jan Laporta o Víctor Font, el club podrá planificar con más claridad la próxima temporada y trabajar en fichajes y renovaciones para el equipo de Xavi Pascual. Este hecho puede ser fundamental para conocer el futuro de la sección de baloncesto.