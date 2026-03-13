La Euroliga viene dejando muchas imágenes llamativas en los últimos tiempos. Sin embargo, si hay un equipo que acostumbra a estar en el candelero día sí y día también es AS Mónaco. Hasta la fecha, las buenas noticias no eran frecuentes en el conjunto monegasco. A pesar de ello, la jornada Euroleague deja una cara muy diferente del combinado.

AS Mónaco puede con el ‘más difícil todavía’ de la Euroliga

AS Mónaco vive una situación del todo anómala en Euroliga. Los impagos a jugadores agitaron el avispero. Derivado de aquello, rescisiones, rumores de mercado, peleas entre integrantes de la plantilla y dimisiones en el banquillo han azotado la moral del equipo del principado. La jornada Euroleague les ponía delante a todo un Olympiacos. Lo que sucedió fue insólito.

Todo parecía apuntar a que Olympiacos pasaría por encima de AS Mónaco. El equipo venía dando una cara realmente mala en Euroliga. El encuentro venía marcado por la dimisión de Spanoulis y por la presencia en el banquillo de Manuchar Markoishvili. A pesar de estar todo en su contra, llegaron ligeramente por encima en el marcador hasta el último minuto y medio.

Mike James pone las cosas difíciles

A pesar de la situación vivida entre Mike James y Elie Okobo, la superestrella del AS Mónaco sigue en dinámica normal con el equipo. En el choque contra Olympiacos fue el mejor del plantel. Sin embargo, tuvo un infortunio que complicó aún más la victoria. A falta de 1:07 para el final y con dos arriba, el escolta se rompe en un contrataque. Sus compañeros tienen que defender la acción de vuelta con 4 y encaja una canasta que pone el empate en el marcador.

La moral de AS Mónaco en Euroliga no debe de estar en su mejor momento. Por ello, que en un momento así se encaje una canasta por esa circunstancia y, además, perder a la estrella del equipo para el momento más ‘clutch’ pudo destruir anímicamente a los monegascos. Todo ello, con un entrenador con poca ascendencia en el banquillo. A pesar de las circunstancias, Matthew Strazel se puso la capa de héroe y anotó una canasta a falta de 4 segundos. Los griegos fallaron un último tiro a la desesperada y los del principado culminaron la ‘machada’.