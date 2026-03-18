El fichaje de Moses Wright está prácticamente cerrado y todo apunta a que será nuevo jugador del Barça Basket para la temporada 2026-27, mientras sigue creciendo el interés por Daniel Theis desde Mónaco. Aun así, la pintura azulgrana necesita una reconstrucción casi total: hace falta sumar anotación, intimidación, impacto en ambos lados de la pista y perfiles que encajen en el sistema de Xavi Pascual. En ese contexto emerge un nuevo candidato de primer nivel para reforzar el juego interior culé.

Josh Nebo aparece en el radar del Barça Basket

El nombre de Josh Nebo, actualmente en Olimpia Milano, ha surgido como posible objetivo de fichaje del Barça Basket según informa Encestando. El pívot estadounidense, con pasado en Saint Francis y Texas A&M, termina contrato el próximo 30 de junio. A sus 28 años, el jugador natural de Houston, está firmando 11,2 puntos y 5,4 rebotes en 19 partidos de Euroliga, consolidándose como uno de los interiores más atractivos de la máxima competición continental.

Tras su etapa en la NCAA, Josh Nebo pasó por Hapoel Eilat, Zalgiris, Maccabi Tel Aviv —donde firmó dos grandes temporadas— y Olimpia Milano. El interior estadounidense fue el máximo reboteador de la Euroliga en 2024, destacando por su impacto en ambos lados de la pista, y ya había sido nombrado mejor defensor de la NEC en 2017 cuando jugaba en Saint Francis. Además, hay un factor clave de cara a su posible llegada: no ocuparía plaza de extracomunitario, al igual que Wright, ya que ambos cuentan con nacionalidad eslovena.

Las dos principales dudas que rodean esta operación pasan, por un lado, por el estado físico de Nebo tras los problemas que ha arrastrado recientemente y, por otro, por la fuerte competencia que se espera en el mercado. Con el inicio de la temporada baja en Euroliga, varios equipos se lanzarán a por su fichaje para reforzar el juego interior y sumar un perfil versátil que aporte nuevos recursos.

Gran mapa de tiro de Josh Nebo

En plena reconstrucción de la pintura del Barça Basket, incorporar un perfil como el de Josh Nebo también supondría ganar en eficiencia ofensiva: el interior texano no baja del 60% en tiros de campo en Euroliga y aporta una notable intimidación, rozando el tapón por partido. Eso sí, su asignatura pendiente sigue siendo el tiro libre, donde esta temporada en Olimpia Milano se queda en un 65% de acierto.